Мужчине не понравились упреки отца Фото: Прокуратура Якутии.

Трагедия произошла в маленьком поселке Сюльдюкар Мирнинского района. Там 37-летний мужчина отправится за решетку на 7,5 года за то, что одним ударом кухонного ножа оборвал жизнь собственного 69-летнего отца. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

События произошли в ночь на 29 марта 2025 года. Отец и сын коротали время за совместным распитием спиртного в своем доме. Как установили следователи Мирнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия), застолье быстро перетекло в острую словесную перепалку.

Камнем преткновения стало трудоустройство сына. 69-летний хозяин дома предъявлял ему претензии касательно работы. Упреки родителя не понравились мужчине. Подогретый алкоголем, он схватил нож и ударил им отца в ногу. Лезвие повредило большеберцовые вену и артерию. Мужчина скончался на месте, истекая кровью.

Отец нападавшего погиб от потери крови Фото: Прокуратура Якутии.

Расследование уголовного дела велось по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Судьбу подсудимого решали присяжные.

Собранные Мирнинским межрайонным следственным отделом доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта. 37-летнего жителя поселка Сюльдюкар признали виновным.

Присяжные признали мужчину виновным Фото: Прокуратура Якутии.

Суд, основываясь на вердикте коллегии, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 года. Отбывать его осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. У стороны защиты есть право на его обжалование.

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