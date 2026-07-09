Депутаты Якутской городской Думы обсудили ключевые вопросы развития села Табага

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы

Постоянная комиссия Якутской городской Думы по развитию территорий и агропромышленному комплексу под председательством Ивана Салатюка провела выездное заседание в селе Табага. В работе комиссии приняли участие руководство города и представители профильных структурных подразделений Окружной администрации. В ходе заседания члены комиссии рассмотрели четыре вопроса повестки, касающиеся развития села и повышения качества жизни населения.

Первым вопросом повестки стала реализация туристско-ремесленного проекта «Ямщицкое подворье «25-я верста» в Старой Табаге. Проект направлен на сохранение историко-культурного наследия, развитие внутреннего туризма и создание новых рабочих мест. Как сообщил руководитель управления администрации села Табага Алексей Осипов, инициативной группой разработана концепция будущего этнокомплекса, однако его реализация пока невозможна из-за отсутствия закрепленного земельного участка.

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы

Представители департамента градостроительства и архитектуры сообщили, что вопрос неоднократно рассматривался рабочей комиссией. Земельный участок частично пересекает минерализованную полосу, поэтому требуется корректировка границ. При этом работа продолжается в рамках подготовки мастер-плана города, а закрепление участка планируется после завершения соответствующих процедур. Также было отмечено, что инициаторы проекта ведут работу с дирекцией по строительству Ленского моста и благодаря этому взаимодействию планируют участвовать в программе поддержки местных инициатив. По итогам обсуждения депутаты рекомендовали продолжить работу по выделению земельного участка и доработать проект в части технико-экономического обоснования.

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы

Следующим вопросом повестки стало обеспечение жителей Табаги качественным водоснабжением. Сегодня вода из действующей скважины не соответствует санитарным требованиям по содержанию фтора, а сама скважина расположена на режимной территории исправительного учреждения, что осложняет ее эксплуатацию. Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в настоящее время ведется проектирование магистрального водопровода протяженностью около 30 километров, который обеспечит централизованное водоснабжение Табаги и Старой Табаги. До реализации этого проекта комиссия рекомендовала проработать совместно с АО «Теплоэнергия» возможность установки локальной системы водоочистки.

На месте депутаты также ознакомились с ситуацией на берегу Табагинской протоки, где ежегодно происходит разрушение береговой линии. По информации профильных служб, ведется подготовка проектной документации для последующего привлечения федерального финансирования, поскольку река Лена относится к объектам федерального контроля.

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы

Завершающим вопросом повестки стало строительство современного спортивного комплекса. Сегодня в селе отсутствует крытый спортивный объект, доступный для регулярных занятий жителей. В ходе обсуждения были рассмотрены возможные варианты реализации проекта, в том числе поэтапное строительство и участие в республиканских программах. Депутаты рекомендовали продолжить подготовку необходимой проектной документации и проработать возможные механизмы финансирования.

По итогам выездного заседания постоянная комиссия приняла ряд рекомендаций в адрес профильных подразделений Окружной администрации города, администрации села Табага и инициаторов проектов.