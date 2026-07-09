Боец дал слово не расставаться с подарком от легенды шансона. Фото: скриншот с видео Народного фронта Якутии

Боец с позывным «Курбаши» родом он из Усть-Алданского района Якутии, и вся его жизнь с детства пропитана музыкой. Мама - директор Дома культуры - с пеленок водила сына и на танцы, и на пение. Сначала пять лет упорного труда на фортепиано, а потом в руки попала гитара. И сердце дрогнуло.

Слух у парня оказался отличный. Он сам подбирал аккорды, сам ставил голос. Как говорит «Курбаши»:

- Самоучка, как говорится, и всегда с собой гитару везу. Удобная вещь! - говорит «Курбаши».

Кроме музыки мужчина жил еще одной мечтой – служить. Правда, его мама не разделяла оптимизм сына. «Курбаши» - единственный ребенок в семье, отца нет. Женщина не могла и подумать, что ее ребенок уедет так далеко.

Уговоры заняли три года. В 2025-м мужчина твердо решил, что идет добровольцем. Пополнил ряды отряда «БАРС-2». И, конечно же, взял с собой верную шестиструнную подругу. В окопах и укрытиях, как только выпадает редкая минута тишины, «Курбаши» начинает перебирать струны и петь на родном языке. Говорит, что гитара - это не просто доски и железо.

- Гитара с собой - и компания уже хорошая становится, - с теплотой говорит боец. По его словам, из ста человек всегда найдется хотя бы десяток гитаристов, а это значит, что песня объединяет, помогает отдыхать душой и не сломаться.

Но однажды командование вызвало «Курбаши» с передовой. Боец даже не поверил ушам. Оказалось, Народный фронт Якутии, который постоянно опекает это подразделение, подготовил для него подарок, достойный легенды. «Курбаши» привезли в Ростов и торжественно вручили новенькую гитару. Но не простую, а с размашистой подписью Александра Розенбаума на деке.

- Начальники мои сказали, что едем в Ростов. Из передка сразу так вышел и вот приехал. Как бы даже не верится!

Боец долго разглядывал заветные буквы на гитаре. В его руках был не просто инструмент, а настоящее знамя признания и связи с Родиной. Он пообещал, что эта гитара будет с ним всегда и везде.

Боец с позывным «Курбаши» получил подарок от Розенбаума Источник: Народный фронт Якутии

- Я буду с собой всегда нести эту гитару. Всем рассказывать, что у меня подпись Розенбаума. И до детей, внуков всегда будет стоять, и всем буду рассказывать.

По его словам, музыка в условиях спецоперации - это спасательный круг. Она позволяет забыть о канонаде и расслабиться хотя бы на мгновение. Отдыха, честно признается «Курбаши», мало, но когда удается вырвать тишину, песня лечит души.

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