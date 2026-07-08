Телефон так и остался лежать в кабине: рыбак загадочно исчез после ссоры с женой в Якутии

Пропавший передвигался по воде на резиновой лодке с мотором Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хангаласском районе Якутии продолжаются поиски 44-летнего местного жителя, который 3 июля ушел на рыбалку и исчез. Мужчина поссорился с супругой, сел в резиновую лодку и отправился к реке Буотама, предупредив родных, что бензина в баках почти нет. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Тревогу забила мать пропавшего. Женщина обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу 7 июля в районе четырех часов дня. Она рассказала, что сын уехал на рыбалку еще в пятницу и перестал выходить на связь. Вскоре полицейские нашли грузовой автомобиль мужчины грузоподъемностью три тонны на берегу Лены возле поселка Мохсоголлох. В кабине остался лежать его мобильный телефон.

Известно, что пропавший передвигался по воде на резиновой лодке защитного цвета с мотором. С кем именно он был, пока выяснить не удалось. Сотрудники МВД уже обследовали левый берег реки от Мохсоголлоха до села Верхний Бестях, но, увы, никаких следов мужчины или его плавсредства не обнаружили. В ЕДДС отметили, что инцидент произошел именно 3 июля, и все это время мужчина мог дрейфовать или пристать к глухому берегу, где нет людей.

«Сбор оперативной информации продолжается, поисковые работы запланированы на 8 июля», – сообщили в службе спасения Якутии.

Сейчас спасатели готовятся к новому выезду, чтобы прочесать акваторию и прибрежную зону более тщательно.