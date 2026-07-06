«За счастьем в Якутию»: павильон с выращенной в республике Саха папайей, живыми пальмами и россыпью алмазов откроется на «Улице Дальнего Востока»

Гостей встретят обновленная ураса Фото: Андрей Михайлов. Перейти в Фотобанк КП

Якутия представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках XI Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 7 сентября. Концепция павильона - «За счастьем в Якутию» - призвана показать, как северные традиции сочетаются с высокими технологиями и крупными проектами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Гостей встретят обновленная ураса - традиционное летнее жилище якутов, арт-объекты, инсталляция россыпи алмазов и световые композиции, реагирующие на движения посетителей.

Центральная зона экспозиции - «Тропики в вечной мерзлоте» - демонстрирует живые пальмы и папайю, выращенные в круглогодичных теплицах. Рядом расположат «Карту будущей Якутии» с интерактивной картой инвестпроектов: Ленского моста, Всемирного центра мамонта, развития Табагинского мыса и детского центра «Полярная звезда».

В зоне «Открой Якутию» установят скелет мамонта, панорамные экраны и цифровую карту туристических маршрутов к Ленским столбам, Полюсу холода, озеру Лабынкыр и другим достопримечательностям.

Отдельное пространство посвятят якутянам - Героям России. Экспозиция расскажет о них с помощью технологий искусственного интеллекта, покажет образцы современной техники, а также познакомит с работой первого на Дальнем Востоке Центра противодействия кибератакам.

На уличных площадках развернут ярмарку «Сделано в Якутии» с ювелирными изделиями и сувенирами. Культурная программа «Якутия - мост единства народов России» включит выступления творческих коллективов и мастеров, а спортивная часть - Международный турнир по мас-рестлингу - позволит гостям ближе познакомиться с национальным видом спорта, получившим международное признание.

«Мы хотим показать, как богатое культурное наследие, суровая северная природа и современные технологии создают здесь совершенно новые возможности для жизни, работы и самореализации», - сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Полпред Юрий Трутнев уверен, что павильон станет точкой притяжения. Выставка будет открыта для участников форума с 1 по 4 сентября, а для всех желающих - с 5 по 7 сентября.