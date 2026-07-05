Дом задохнулся в дыму: бабушка с трехлетним внуком погибли из-за пожара в Якутии

Эксперты ищут разгадку смертельного пожара в Якутии Фото: СУ СК России по Якутии.

В поселке Усть-Мая следователи ищут «невидимого убийцу». Огненный шквал, который среди бела дня пронесся по частному дому на улице Победы, оставил после себя не просто обугленные руины, а вопрос, на который пока нет ответа: что именно превратило скромное жилище в смертельную ловушку за считанные минуты? Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла 2 июля. На часах было почти 11 утра, когда в пожарную охрану поступил сигнал. Судя по сводке МЧС, к моменту прибытия расчетов дом и веранда пылали уже по всей площади в 81 квадратный метр. Внутри, в бушующем аду, оставались 60-летняя хозяйка и ее трехлетний внук. Пожарным удалось вырвать их из огня, но они оба получили страшные ожоги конечностей и туловища. Их передали врачам скорой помощи. Медики боролись за их жизни, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Пострадавшие были госпитализированы, но несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось, - рассказали в СУ СКР по Якутии.

Сейчас, когда пепел остыл, за работу взялись криминалисты Следственного комитета. Уже 4 июля Заречный межрайонный отдел возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас место ЧП выглядит жутко - стены, пол и потолок равномерно черны от копоти, словно дом задохнулся в дыму. Он больше не пригоден для жизни. Мебель хоть и обгорела, но не рассыпалась в труху. Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной такого сильного пожара.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru