Все текущие меры носят временный характер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Якутии продолжают держать на контроле ситуацию с топливом. На заседании оперативного штаба разобрали потребности каждой отрасли - от медицины и сельского хозяйства до транспорта и строительства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Есть ли топливо на заправках в Якутске и Якутии 4 июля 2026

Основная задача сейчас - точно определить, сколько горючего нужно предприятиям на ближайшие месяцы, и перераспределить имеющиеся запасы. Ситуация везде разная: местные авиакомпании обеспечены топливом до конца года, а у водного транспорта дела обстоят сложнее - есть сигналы о нехватке.

Поставщики подтвердили, что небольшие партии топлива уже в пути, но этих объемов пока недостаточно. Например, «Туймаада-нефть» все еще ожидает поставку дизельного топлива. Власти намерены действовать адресно: перераспределять запасы там, где это необходимо, и вводить режим экономии на отдельных объектах.

Ситуация с бензином в Якутске и Якутии на 4 июля 2026

Во всех районах и министерствах созданы штабы для оперативного реагирования на местах. При этом власти призывают поставщиков подходить к каждому потребителю индивидуально — чтобы сформировать надежный резерв для жизнеобеспечивающих предприятий.

«Призываю поставщиков подходить к каждому потребителю индивидуально. Нам необходимо сформировать надежный резерв для жизнеобеспечивающих предприятий. Также поручил руководителям министерств и главам районов предоставлять актуальные данные как можно быстрее. Чем раньше получим цифры, тем быстрее обеспечим стабильную работу всей республики», - сказал первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

Все текущие меры носят временный характер и направлены на сохранение стабильности. Граждан и бизнес снова просят отнестись к ограничениям с пониманием.