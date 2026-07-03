549 талантов из 15 стран и 22 регионов России собрались в Якутии на III Международные интеллектуальные игры

Глава Якутии Айсен Николаев во время церемонии открытия Игр назвал их важным шагом в развитии международного научного и образовательного диалога. Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Саргына СКРЯБИН, ЯСИА

В якутском культурном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 2 июля состоялась торжественная церемония открытия III Международных интеллектуальных игр. Масштабное событие, которое продлится до 14 июля, собрало в Якутии 549 участников из 15 зарубежных стран и 22 российских регионов. На празднике науки и образования выступил глава республики Айсен Николаев, назвавший проведение Игр большой честью для региона и важным шагом в развитии международного научного и образовательного диалога.

Обращаясь к участникам состязаний, руководитель региона подчеркнул, что традиция проведения таких интеллектуальных состязаний зародилась именно в Якутии, и сегодня республика в третий раз становится центром притяжения для юных дарований со всего мира.

«В мероприятиях Игр участвуют более 500 юных талантов из 15 стран мира и 22 регионов России. Это одно из крупнейших событий в образовательной и интеллектуальной сфере. Для каждого участника это огромная возможность проявить себя, испытать серьёзную конкуренцию и выйти победителем», - отметил Айсен Николаев.

Глава Якутии поблагодарил экспертов и наставников из разных стран за бесценную поддержку ребят и пожелал участникам смелости, настойчивости и стремления к успеху. Он также отметил, что Якутия сегодня сочетает богатое культурное наследие с передовыми технологиями, является крупным промышленным центром, внедряет искусственный интеллект и проекты в сфере беспилотных систем, а потому подготовка квалифицированных кадров и развитие научного потенциала молодёжи остаются одним из главных приоритетов.

От имени участников игр торжественную клятву произнёс Степан Горьявчев, ученик информационно-технологического лицея № 24 из Нерюнгри. Со стороны экспертов выступил архитектор и специалист по культурному наследию из Мексики Андреа Дали Гомез Оронзо, который является тьютором Международной исследовательской школы. Оба поклялись соблюдать принципы честности, объективности и беспристрастности. После этого нейросеть Айта официально объявила игры открытыми.

Почётный гость церемонии, руководитель ресурсно-методического центра Образовательного фонда «Талант и успех» Игорь Барышев акцентировал внимание на том, что достижение национальных целей научно-технологического развития невозможно без системной работы с одарённой молодёжью. Он напомнил, что стране предстоит качественный рывок до 2030–2036 годов, и этот рывок не случится без воспитания и поддержки талантов. Игорь Барышев акцентировал, что система центров, подобных «Сириусу», призвана доводить потенциал ребят до реального сектора экономики, и такие мероприятия, как Игры, наглядно демонстрируют важность этой задачи.

Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев, в свою очередь, заявил, что Международные интеллектуальные игры давно переросли формат образовательного события и превратились в признанную мировую платформу, где школьники не только демонстрируют знания, но и учатся взаимодействовать, выстраивать профессиональные и дружеские связи, которые в будущем будут определять развитие науки и международного сотрудничества. Он добавил, что в республике создаются все условия для раскрытия способностей молодых людей и реализации их интеллектуального потенциала на высочайшем уровне.

Программа нынешних Игр чрезвычайно насыщена. В неё вошли Международная олимпиада школьников «Туймаада» имени М.А. Алексеева по математике, физике, химии и информатике, конференция-конкурс научных проектов, Международная исследовательская школа, презентационная игра «Дипломаты будущего», медиашкола детского издательства «Кэскил», педагогический салон «Территория успеха» и финал телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники».

Международные интеллектуальные игры проводятся по поручению главы Якутии Айсена Николаева один раз в четыре года. Первые в 2018 году собрали более тысячи участников из 39 стран, вторые в 2022 году — 670 человек из 16 государств и 16 регионов России, и нынешние уверенно продолжают эту традицию.