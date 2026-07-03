Даже не понимала, что происходит: три года развращавший падчерицу отчим не признал вину в Якутии, но экспертиза поставила точку в суде

Суд первой инстанции назначил максимально суровое наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный Суд Якутии оставил без изменения приговор в отношении 38-летнего жителя республики, осужденного к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за систематическое насилие над малолетней падчерицей. С августа 2021 по январь 2024 года мужчина неоднократно совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2010 года рождения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Всего следствие установило восемь эпизодов преступлений. На момент событий ребенок не достиг 14 лет и находился в беспомощном состоянии - он не мог осознавать происходящего и оказать сопротивление.

«Действуя с целью удовлетворения сексуального влечения, мужчина систематически совершал в отношении ребенка противоправные действия, осознавая, что потерпевшая не способна дать ему отпор», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Якутии.

В суде мужчина свою вину не признал, однако комплексная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила у него признаки педофилии. Суд первой инстанции назначил максимально суровое наказание, а также принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания срока. Осужденный и его защитник пытались обжаловать приговор, считая его чрезмерно жестким, но судебная коллегия Верховного Суда республики признала наказание справедливым и соразмерным тяжести преступлений.