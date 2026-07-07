Якутские хирурги подарили зрение 22-летней девушке с врожденной катарактой. Фото: Якутская республиканская офтальмологическая больница

22-летняя Зитиана Чурукова из села Верхневилюйск почти всю свою сознательную жизнь жила в густом, размытом мареве. С самого рождения мир для девушки был набором расплывчатых пятен. Страшный диагноз - врожденная катаракта - украл у нее краски и детали. Привычные для всех вещи были недоступны Зитиане. Она не могла разглядеть лица собственной мамы, не понимала, что написано в книге, и даже не догадывалась, как на самом деле выглядит кожа.

- До 22 лет я практически вела полуслепой образ жизни. Я не могла разглядеть даже лиц людей. Вы не представляете, что это такое, - признается Зитиана.

Но девушка не сдалась. Не имея возможности нормально учиться и читать, она все-таки окончила медицинский колледж и стала работать массажистом. На ощупь, в прямом и переносном смысле, она открыла свой кабинет в родном селе и завоевала доверие клиентов, полагаясь лишь на свои золотые руки. Но внутри теплилась мечта - увидеть мир четким, а еще однажды нормально сесть за компьютер и выучить новую профессию.

Мечту осуществили «волшебники в белых халатах». Главный внештатный офтальмолог минздрава Якутии Екатерина Захарова взялась за сложный случай. Операцию решили проводить на оба глаза. Врачи честно предупредили обо всех рисках, но Зитиана верила, что по-другому быть не может. Она должна увидеть этот мир по-настоящему.

И чудо произошло. Сразу после первой операции, еще через повязку, она начала различать предметы. Но настоящий шок ждал впереди. Когда повязку сняли, на девушку обрушился водопад эмоций.

- Эти ощущения невозможно описать словами. Я смогла увидеть все детали, и сначала это меня испугало. Цветовая гамма стала намного четче, контрастнее и ярче. Я в шоке увидеть лица людей! Оказалось, человеческая кожа не такая гладкая, как мне всегда казалось, - рассказывает Зитиана.

Теперь жизнь заиграла для нее яркими красками. Девушка теперь строит грандиозные планы. Она мечтает поступить в хороший университет, хочет быть ювелиром, IT-специалистом или филологом. А еще - получить водительские права и сесть за руль.

- Это большое счастье - видеть. В такие моменты осознаешь, как же ценно быть здоровым.

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Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru