Школьники «Роснефть-классов» сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ринчин Бальжиев. Фото: Предоставлено «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Два выпускника «Роснефть-класса» - Республиканского лицея-интерната Якутска и средней школы № 26 Мирного - получили наивысший результат - 100 баллов - по итогам сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Высокие показатели подтвердили эффективность профильной подготовки школьников в рамках реализации масштабной корпоративной образовательной программы «Школа - колледж/вуз - предприятие», которая реализуется предприятием «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в НК «Роснефть»).

Максимальную оценку на едином государственном экзамене по химии продемонстрировали Ринчин Бальжиев из РН-класса города Мирного и Сергей Егоров из Республиканского лицея-интерната города Якутска. Всего одного балла не хватило до максимальной оценки по химии Денису Миненок из «Роснефть-класса» Мирного. Также Айсен Антоев из Республиканского лицея-интерната получил отличный результат - 95 баллов.

- Большое спасибо нашим учителям за бесценные знания, - поблагодарил педагогов Сергей Егоров. - Они не только давали нам формулы и правила, но и учили видеть в знаниях ключ к пониманию мира. Педагогическому коллективу нашей школы и предприятию «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» желаю дальше вести учеников к победам и отличным результатам.

Сергей Егоров с учительницей по химии. Фото: Предоставлено «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Оба молодых человека, получившие 100 баллов, планируют связать свою будущую карьеру с химией. Сергей Егоров приоритетным вузом для поступления выбрал Дальневосточный федеральный университет, который является одним из стратегических вузов-партнеров компании «Роснефть». Он будет дальше изучать фундаментальную и прикладную химию в медицине и нефтехимии.

15 из 66 выпускников стали обладателями медалей I и II степени «За особые успехи в учении». Лидером по количеству золотых медалей стал Республиканский лицей-интернат города Якутска, где семь учеников окончили обучение с отличием. И три серебряных медалиста - это результат «Роснефть-класса» в школе № 1 города Ленска.

Все выпускники получили сертификат об успешном окончании профильного класса, который дает приоритетное право при поступлении в вузы-партнеры и трудоустройстве в компанию «Роснефть».

«Роснефть-класс» - это первая ступень корпоративной системы непрерывного образования «Школа - колледж/вуз - предприятие» по подготовке квалифицированных специалистов нефтяной отрасли. В Якутии действуют семь «Роснефть-классов»: в школах городов Мирного и Ленска, в Республиканском лицее-интернате в Якутске и один девятый РН-класс в Ленске.