Забрала кошелек и смыла кровь: женщина убила знакомого из-за пощечины и исчезла на 15 лет в Якутии

Якутянку приговорили к 7,5 года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта история началась в июне 2010 года в квартире на проспекте Ленина в Якутске. А закончилась только сейчас - приговором, который уже не обжалуешь. 7,5 года колонии общего режима и полтора миллиона рублей компенсации сыну убитого. Такой приговор вынес суд женщине, которая 16 раз ударила знакомого ножом. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ей было 34, она приехала в Якутск из Алексеевского района после развода. Жизнь не заладилась, начала крепко выпивать. Годом раньше познакомилась с мужчиной - собутыльником, который иногда давал ей деньги. В тот роковой день она снова пришла к нему за наличными. Вспыхнула ссора. Мужчина ударил ее ладонью по лицу.

Пощечина обидела гостью. Женщина схватила нож и набросилась на хозяина квартиры. Она нанесла 16 ударов - в шею, грудь, голову, бедро, руки. Три ранения оказались смертельными. Нож пробил легкое, задел аорту и сердечную сорочку. Мужчина истек кровью на месте.

Якутянка забрала его кошелек, смыла кровь и исчезла. Знала, что ее ищут, но долгие годы скрывалась, переезжала с места на место, нарушала подписку о невыезде. Все это время она находилась в розыске.

Поймали ее лишь спустя годы, в 2025. На допросах она сначала полностью признала вину, но давать показания отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции (статья позволяет отказаться от свидетельствования против себя самого). Однако позже, уже в суде, якутянка поменяла тактику. Она заявила, что просто оборонялась, а убивать не хотела. Ее адвокат и вовсе пытался доказать, что убийство совершил кто-то другой. И напирал на то, что срок давности якобы истек - дело-то 2010 года.

Но суд эти доводы отмел. Женщина сама сделала все, чтобы срок давности не сработал: бегала, пряталась, меняла адреса. По закону в таких случаях никакого «прощения за давностью лет» не полагается.

- Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по уголовным делам не нашла оснований для отмены или изменения приговора. Осужденная после совершения убийства длительное время скрывалась от следствия, находилась в розыске, меняла место жительства. В связи с этим сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли, - прокомментировали в пресс-службе судов Якутии.

Якутский городской суд признал ее виновной в убийстве и дал 7,5 лет колонии общего режима. Плюс обязал выплатить сыну погибшего 1,5 миллиона рублей за моральные страдания. Осужденная попыталась обжаловать приговор, но Верховный суд Якутии оставил все как есть. Приговор вступил в силу.

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