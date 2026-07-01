Среди пострадавших - четверо подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банкет по случаю праздника в одном из ресторанов Мирного обернулся массовым отравлением. Люди почувствовали себя плохо на следующий день после мероприятия. В итоге 14 человек оказались под капельницами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

ЧТО ИЗВЕСТНО О МАССОВОМ ОТРАВЛЕНИИ В РЕСТОРАНЕ МИРНОГО

Все случилось 27 июня. Компания гуляла на банкете, ела, пила и веселилась. Но уже на следующий день гостей начало выкашивать одного за другим. Появились тошнота, температура, рези в животе. С 28 по 30 июня в Мирнинскую районную больницу попали 14 человек. Врачи поставили всем диагноз острый гастроэнтерит. Проще говоря, воспаление желудка и кишечника.

Среди пострадавших - четверо подростков, все 2008 года рождения. Сейчас ребята под присмотром медиков.

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Следователи из Мирнинского отдела СК времени зря не теряли. Едва в больницу поступили первые жалобы, они нагрянули в ресторан. По предварительной версии, сотрудники заведения не соблюдали санитарные нормы.

- Мирнинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - рассказали в СУ СКР по Якутии.

Сейчас в ресторане кипит работа - следователи изымают документы, образцы еды и продуктов, опрашивают персонал. Все, что найдут на кухне, отправят на экспертизу, чтобы понять, что именно спровоцировало отравление. Ответственным лицам может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

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