Нефтяники благоустроили территорию в зоопарке «Орто-Дойду»

Фото: Предоставлено пресс-службой «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Накануне Дня молодежи, который отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля, сотрудники «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» (входит в НК «Роснефть») совместно с волонтерами из «Движения первых» благоустроили территорию зоопарка «Орто-Дойду» в Хангаласском районе Якутии. Именно здесь содержатся белые медведи под опекой «Роснефти».

Добровольцы покрасили вольеры, в которых обитают благородные северные олени. Также предприятие предоставило «Орто Дойду» более 400 литров краски и необходимые материалы для покраски. Волонтеры в течение 3 часов наносили на металлические конструкции специальную краску - грунт-эмаль по ржавчине. Состав краски одновременно останавливает распространение ржавчины, а также выполняет функцию грунтовки и обеспечивает финишное защитно-декоративное покрытие. Благодаря этому вольеры сохранятся на долгие годы.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Главная цель субботника - повышение экологической культуры среди молодежи, а также популяризация бережного отношения к окружающей среде. Мероприятие собрало более 30 участников. Волонтеры не только занимались полезным делом, но и общались друг с другом, наслаждаясь атмосферой единства и заботы об окружающей среде. Завершение субботника ознаменовалось праздничным чаепитием и экскурсией по зоопарку, что создало отличное настроение и позволило всем отвлечься от повседневных забот.

- С удовольствием отмечу, что мероприятие получилось очень продуктивным и по-настоящему крутым. Якутия встретила нас прекрасной погодой, - поделился один из участников, начальник отдела геотехнического мониторинга Денис Казьмин. - Мы не только отлично поработали, но и погрелись. Благодаря слаженной работе команды из Иркутска и Якутска цель - облагородить территорию Республиканского зоопарка «Орто-Дойду» - не просто достигнута, но и перевыполнена. За очень короткий промежуток пребывания в Якутске успели посетить ряд музеев, побывать в пещере вечной мерзлоты, а также познакомиться с национальной кухней и традициями. В целом поездка стала отличным примером слаженной работы и удачного сочетания полезного труда с яркими впечатлениями. Большое спасибо организаторам за приглашение.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» реализует вторую экологическую инициативу совместно с работниками зоопарка «Орто-Дойду». В 2023 году помогли зоопарку с заготовками на зиму - складировали более тысячи березовых вязанок, которыми кормят оленей, бизонов, овцебыков и других представителей отряда копытных. Кроме того, нефтяники собрали боярышник для обогащения питания пернатых в холодное время года.

В якутском зоопарке сейчас живут три белых медведя: Колымана и Ломоносов, а также их детеныш Яна. Компания «Роснефть» обеспечивает их содержание, выделяя средства на полноценное кормление, уход, лечение, а также обновление вольеров. В рамках экологической акции волонтеры посетили белых медведей и других животных, а также узнали о содержании животных.