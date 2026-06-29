На заправках АО «Саханефтегазсбыт» введены лимиты по продаже топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии вводятся временные ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях государственного предприятия АО «Саханефтегазсбыт». Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Мера направлена на предотвращение ажиотажного спроса и стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

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Как пояснил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков, в последние дни в ряде муниципалитетов зафиксированы случаи массового закупа топлива в тарах. Чтобы пресечь спекуляции и искусственное создание дефицита, приняты ограничения.

Лимиты на продажу топлива в Якутии

Лимиты вводятся не на всех АЗС, а только на станциях в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах и в городе Якутске, где зафиксирован наибольший ажиотаж.

Согласно новым правилам, на одно транспортное средство отпускается не более 30 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Также временно запрещается продажа топлива в любую переносную тару (канистры, бочки и т.п.). Министр подчеркнул, что лимиты - крайняя мера, введенная по острой необходимости, и она будет действовать до стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

Есть ли топливо на заправках в Якутии, цена

Ранее частные организации повысили розничные цены на топливо на 3,1-3,7%, однако АО «Саханефтегазсбыт» цены не меняло. Вопрос обеспечения рынка топливом находится на контроле президента и правительства России.

На совещании 28 июня Владимир Путин отметил, что меры носят временный характер: уже в июле ожидается увеличение производства основных видов топлива, что позволит нарастить предложение и удержать экономически обоснованные цены. Власти призывают жителей отнестись к ограничениям с пониманием.

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