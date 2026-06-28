Ысыах Туймаады – 2026: праздник традиций, спорта и единства народа Фото: Евгений Григорьев, Глава ГО "город Якутск".

В течение двух дней тысячи жителей и гостей республики стали участниками древних обрядов, спортивных состязаний, творческих конкурсов, выставок и концертов. Праздник вновь объединил поколения, напомнив о богатстве культуры народа саха и силе национальных традиций.

Праздник начался с древнего обряда Алгыс

Торжественное открытие Ысыаха традиционно прошло с обряда Алгыс — древнего благословения, символизирующего очищение, обновление и пожелание благополучия.

Участники праздника поклонились священному огню и Верхним божествам Айыы, прося мира, здоровья и достатка. Именно этот обряд дал старт двум дням масштабных мероприятий.

На церемонии присутствовали Глава Якутии Айсен Николаев, глава Якутска Евгений Григорьев, представители федеральных органов власти, дипломатического корпуса, Герои России, общественные деятели и многочисленные гости республики.

Одним из главных моментов открытия стало поднятие серебряного штандарта «Ытык Дуоҕа». Почетную миссию выполнил глава Якутска Евгений Григорьев.

По традиции Тойон чороон был преподнесен Главе республики Айсену Николаеву.

Обращаясь к участникам праздника, Евгений Григорьев отметил, что Ысыах остается местом встречи родственников и друзей, временем духовного обновления и сохранения национальных традиций.

«Пусть алгыс дойдет до каждого из вас и станет стимулом для процветания и благополучия», — сказал глава города.

Ус Хатын вновь стал центром культуры Якутии

В течение двух дней площадки Ус Хатына принимали тысячи гостей.

Для посетителей работали десятки тематических пространств, где проходили:

— концерты творческих коллективов;

— выставки народных мастеров;

— национальные игры;

— соревнования по традиционным видам спорта;

— ремесленные мастер-классы;

— конкурсы кузнецов и коневодов.

Каждый желающий мог познакомиться с традициями народа саха, попробовать национальную кухню и увидеть старинные ремесла.

Лучшие кузнецы Якутии показали свое мастерство

Одним из самых зрелищных событий праздника стал конкурс кузнечного искусства «Утум уус» («Потомственный мастер»).

В этом году впервые стартовала эстафета улусов — право открыть конкурс получил Усть-Алданский район.

Участников приветствовали заместитель директора Окружного центра народного творчества Якутска Нюргуяна Ушницкая, министр предпринимательства и туризма Якутии Георгий Андреев и председатель Союза кузнецов республики Роман Готовцев.

В соревнованиях приняли участие мастера из десяти районов республики.

Они состязались сразу в шести номинациях:

— лучший якутский нож;

— лучший большой нож;

— лучший хомус;

— молодые последователи кузнечного искусства;

— лучший художественный якутский нож;

— лучшее художественное изделие из металла.

Особый интерес у зрителей вызвала традиционная выплавка железной руды древним способом — одно из самых редких и зрелищных ремесленных представлений Ысыаха.

Игры Дыгына вновь стали главным спортивным событием

Особое место в программе заняли Игры Дыгына — самые престижные соревнования по национальным видам спорта.

С каждым годом они собирают все больше спортсменов и болельщиков.

Участники соревновались в традиционных дисциплинах, демонстрируя силу, выносливость и мастерство.

Глава Якутии отметил, что Игры Дыгына не только выявляют сильнейших спортсменов, но и помогают сохранять национальные традиции, воспитывать молодежь и объединять поколения.

Он поблагодарил организаторов, судей, волонтеров и многочисленных зрителей, создающих особую атмосферу соревнований.

Артем Дьяконов впервые стал победителем Игр Дыгына

Главной интригой соревнований стала борьба за звание абсолютного победителя.

Лучшим спортсменом Игр Дыгына – 2026 стал представитель Кобяйского района Артем Дьяконов.

Для спортсмена эта победа стала закономерным итогом многолетнего пути. Ранее он уже становился бронзовым и серебряным призером турнира, а теперь завоевал долгожданное золото.

Глава Якутии поздравил Артема, его команду и всех жителей Кобяйского района с заслуженной победой.

Художники создают будущую летопись Ысыаха

Во время праздника Айсен Николаев встретился с академиками Российской академии художеств и художниками из Якутии.

Они работают над этюдами, посвященными республике и национальному празднику.

Проект реализуется в рамках соглашения между Якутией и Российской академией художеств.

До приезда в Ус Хатын мастера посетили разные районы республики, однако именно Ысыах стал главным источником вдохновения.

По словам художников, подобных по масштабу и атмосфере национальных праздников они не встречали нигде в мире.

Созданные во время поездки работы станут частью большой художественной выставки, посвященной 400-летию Якутска.

На Кубке Ил Дархана победил Атомик Бой

Еще одним ярким событием праздника стали традиционные конные скачки на Кубок Ил Дархана.

На дистанции 2400 метров встретились десять лучших скакунов из восьми районов Якутии.

До последних метров сохранялась интрига.

Победителем стал жеребец Атомик Бой из Верхневилюйского района.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды.

Большой вклад в победу внесли тренер Андрей Неустроев и мастер-жокей Сергей Николкин.

Глава Якутии поздравил всю команду победителей, отметив, что развитие конного спорта остается важной частью сохранения традиций народа саха.

Праздник, который объединяет поколения

Ысыах Туймаады вновь подтвердил статус крупнейшего культурного события Якутии.

Он объединил древние обряды, национальные виды спорта, народные промыслы, музыку, искусство и современные культурные проекты.

Для жителей республики Ысыах остается не просто праздником встречи лета, а символом уважения к предкам, любви к родной земле и сохранения многовековых традиций. Именно поэтому с каждым годом он привлекает все больше участников, гостей и молодых людей, открывающих для себя богатую культуру Якутии.

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