Археологи нашли две древние могилы за один день. Фото: управлении по охране объектов культурного наследия РС (Я)

Неожиданная находка в Усть-Алданском районе заставила строителей замереть, а ученых - срочно собираться в дорогу. Прямо во время расширения трассы ковш бульдозера зацепил то, что лучше не тревожить - старинное захоронение. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Дело было в местности Быйды, что рядом с селом Кэптэни. Рабочие ровняли дорожное полотно и вдруг наткнулись на человеческие останки. Бульдозерист, помня заветы предков, не стал тревожить дух усопших. Он аккуратно присыпал останки землей.

Когда на место примчались археологи Александра Прокопьева и Василий Попов. Они осмотрели территорию.

Бульдозерист случайно откопал древние захоронения. Фото: управлении по охране объектов культурного наследия РС (Я)

- Исследование позволяет предположить, что захоронение относится к языческому периоду, - рассказали в управлении по охране объектов культурного наследия РС (Я).

Языческий период - это время, когда люди на этой земле еще не приняли крещение. Они верили в силы природы, духов и множество богов. Они хоронили своих близких по особым обрядам, и такие могилы сегодня крайне интересны для науки.

Но одним сюрпризом дело не ограничилось. Буквально по соседству ученые обнаружили еще один такой же участок. Выходит, под сельской дорогой скрывается целое древнее кладбище. Теперь это место взяли под наблюдение.

Ученые установили наблюдение за местом захоронения. Фото: управлении по охране объектов культурного наследия РС (Я)

Экспедиция также наведалась в местность Кучугэй. Место это - намоленное, из древних сказаний. Местные жители из уст в уста передают легенду, что именно здесь жила младшая дочь знаменитого Лёгёя - выдающегося исторического деятеля, влиятельного князя (тойон) Борогонского, ныне Булунского улуса XVII века.

Археологи поблагодарили за помощь местных краеведов - Е.Д. Шарину и П.П. Бурнашева. Без них, знающих каждую кочку в округе, ученым пришлось бы туго.

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