Тысячи гектаров в огне: больше 200 человек тушат лесные пожары в Якутии

В республике действуют 11 лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки огнеборцы ликвидировали пять возгораний на общей площади 477 гектаров. По данным на утро 26 июня, в республике действуют 11 лесных пожаров, которые охватили 2529 гектаров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Потушить удалось пожары в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Однако новые очаги зарегистрированы в Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Томпонском и Хангаласском районах. В тушении задействованы 237 человек и 11 единиц техники. В Нерюнгринском районе, где ситуация наиболее сложная, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Особый противопожарный режим действует в 14 муниципальных районах республики, включая Абыйский, Жиганский, Среднеколымский, Кобяйский и другие. Оперативность тушения лесных пожаров составляет 98%.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 152 лесных пожара общей площадью 11 тысяч гектаров, что значительно меньше, чем в прошлом году - тогда огнем было пройдено более 53 тысяч гектаров. Специалисты продолжают следить за обстановкой.