Фото из архива "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года произошло утром, около 10 часов. Самолет, который прилетел из Новосибирска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. К счастью, пассажиры не пострадали. Рассказываем, что известно о ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года на данный момент

ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года: что произошло

В 9:50 утра по местному времени самолет авиакомпании S7 должен был приземлиться в аэропорту города Мирный в Якутии. Рейс прибыл из Новосибирска. Но в самый момент посадки что-то пошло не так, и воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года к счастью не стало трагедией. Пострадавших на борту нет.

Аэропорт Мирный располагается в 4 километрах от города, это запасной аэродром на трансконтинентальных маршрутах. Он принимает рейсы из Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Якутска, Самары и Москвы

ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года: пострадавшие

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажи. Но всех удалось вовремя эвакуировать и никто не пострадал. Так что пострадавших в ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года нет, однако сейчас закрыт аэропорт для взлета и посадки воздушных судов. Впрочем, пассажиры как раз летели в Якутию и сейчас уже разъехались по домам, дав все необходимые показания.

Воздушное судно имеет повреждения, пока его эксплуатация невозможна.

Причина ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года

Предварительно причиной ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года называют некую техническую неисправность. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР. Также следователи сейчас проводят работу по расследованию точных причин ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года.

Последствия ЧП с пассажирским самолетом в Якутии 30 июня 2026 года

Сейчас прокуратура разбирается, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов. Надзорные мероприятия организовала Новосибирская транспортная прокуратура.

- Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), - отметили в СУ СК на транспорте. За нарушение по статье положены штраф до 300 тысяч рублей и другие ограничения, вплоть до лишения свободы на 2 года, отстранения от работы и запрета занимать рабочие места по специальности.

Аэропорт города Мирный, где произошло ЧП, сейчас закрыт. А в компании S7 сообщили, что экипаж уже отстранен от полетов.

- Авиакомпания проводит расследование обстоятельств произошедшего. До завершения проверки экипаж временно отстранен от выполнения полетов в соответствии с внутренними процедурами.