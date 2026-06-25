Попал в сонную артерию: житель Покровска убил своего гостя из-за оскорбительной фразы

Лезвие ножа задело сонную артерию, от чего потерпевший скончался за считанные минуты Фото: Прокуратура Якутии.

48-летнего жителя Хангаласского района обвиняют в убийстве знакомого в апреле 2026 года. Мужчина схватил нож во время ссоры и ударил им приятеля в шею. Лезвие задело сонную артерию, из-за чего раненый скончался за считанные минуты. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Обвиняемый вместе с сожительницей пригласили знакомого в гости. Компания устроила застолье, но в процессе разговор не задался. Гость обронил несколько оскорбительных фраз, чем сильно обидел пару. Хозяин квартиры не стерпел и вытащил нож из прикроватной тумбочки.

- Он нанес один удар в шею потерпевшего, оставил резаную рану ладони и кисти. От полученного колото-резаного ранения шеи с повреждением сонной артерии потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Якутии.

Поняв, что натворил, нападавший попросил женщину вызвать скорую. Когда врачи приехали, раненый мужчина был уже мертв. Подозреваемого сразу задержали.

Следователи быстро собрали улики по делу и направили материалы в прокуратуру для утверждения обвинения. Мужчине вменяют убийство, за которое он может отправиться в колонию на срок до 15 лет. Известно, что у него богатое криминальное прошлое и несколько судимостей.

Прокуратура Якутии уже утвердила обвинение и передала материалы в суд для рассмотрения.

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