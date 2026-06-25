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Происшествия25 июня 2026 1:41

Попал в сонную артерию: житель Покровска убил своего гостя из-за оскорбительной фразы

Житель Покровска пойдет под суд за убийство знакомого
Евгений ПРУДКОВ
Лезвие ножа задело сонную артерию, от чего потерпевший скончался за считанные минуты

Лезвие ножа задело сонную артерию, от чего потерпевший скончался за считанные минуты

Фото: Прокуратура Якутии.

48-летнего жителя Хангаласского района обвиняют в убийстве знакомого в апреле 2026 года. Мужчина схватил нож во время ссоры и ударил им приятеля в шею. Лезвие задело сонную артерию, из-за чего раненый скончался за считанные минуты. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Обвиняемый вместе с сожительницей пригласили знакомого в гости. Компания устроила застолье, но в процессе разговор не задался. Гость обронил несколько оскорбительных фраз, чем сильно обидел пару. Хозяин квартиры не стерпел и вытащил нож из прикроватной тумбочки.

- Он нанес один удар в шею потерпевшего, оставил резаную рану ладони и кисти. От полученного колото-резаного ранения шеи с повреждением сонной артерии потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Якутии.

Поняв, что натворил, нападавший попросил женщину вызвать скорую. Когда врачи приехали, раненый мужчина был уже мертв. Подозреваемого сразу задержали.

Следователи быстро собрали улики по делу и направили материалы в прокуратуру для утверждения обвинения. Мужчине вменяют убийство, за которое он может отправиться в колонию на срок до 15 лет. Известно, что у него богатое криминальное прошлое и несколько судимостей.

Прокуратура Якутии уже утвердила обвинение и передала материалы в суд для рассмотрения.

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