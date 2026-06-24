«Это просто подарок»: в Якутске поездка на новой Mazda закончилась уголовным делом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске суд поставил точку в необычной истории, которая началась как праздничная поездка по случаю дня рождения, а завершилась уголовным делом. 36-летняя жительница Кобяйского района уверяла, что поддельное водительское удостоверение было для нее всего лишь подарком-сувениром от знакомого из Москвы. Однако именно этот документ она предъявила сотрудникам Госавтоинспекции во время проверки на дороге.

Якутский городской суд признал женщину виновной в использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права, и назначил ей шесть месяцев ограничения свободы.

Ночная поездка в день рождения

События произошли поздним вечером 27 февраля 2026 года. В тот день женщина отмечала свой день рождения. Незадолго до этого она приобрела автомобиль Mazda AZ-Wagon и решила прокатиться на новой машине вместе с дочерью.

Около полуночи автомобиль остановили сотрудники ГАИ на Вилюйском тракте. Во время стандартной проверки документов водитель предъявила удостоверение, которое вызвало подозрения у инспекторов.

Проверка показала, что документ является поддельным. Более того, удостоверение было оформлено на имя другого человека и якобы выдано в Свердловской области.

«Думала, что это сувенир»

В ходе судебного разбирательства женщина не отрицала факт предъявления документа. Однако свою вину она признала лишь частично.

По словам подсудимой, она не собиралась использовать поддельные права и вообще воспринимала их как своеобразный сувенир. Женщина рассказала, что получила удостоверение в качестве новогоднего подарка от знакомого из Москвы и просто хранила его в бардачке автомобиля.

Она пояснила суду, что во время проверки передала инспектору пакет документов, где находились паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации автомобиля и другие бумаги. По ее версии, поддельное удостоверение случайно оказалось среди документов и было передано вместе с ними.

Также подсудимая сообщила, что действительно обучалась в автошколе, но экзамены так и не сдала и законного водительского удостоверения не получала.

Дополнительно женщина указала, что в тот вечер находилась в состоянии алкогольного опьянения и поэтому плохо помнит детали общения с инспекторами.

Случайности не случайны

Несмотря на такую версию событий, суд пришел к выводу, что действия женщины были умышленными.

В приговоре отмечается, что подсудимая прекрасно знала о поддельном характере удостоверения. Документ хранился вместе с действительными документами на автомобиль и был предъявлен инспектору в числе бумаг, подтверждающих право управления транспортным средством.

Суд посчитал недостоверными показания о том, что удостоверение было лишь сувениром и оказалось среди документов случайно.

По мнению суда, сам факт предъявления поддельных прав сотруднику ГАИ свидетельствует об их использовании по назначению, независимо от того, каким образом документ оказался у водителя.

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