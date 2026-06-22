Взял миллионы на школу, а построил только стены: бизнесмена будут судить за махинации в Олекминске

Мужчине придется ответить в суде за срыв строительства школы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для представителя строительной компании из Якутии жажда наживы оказалась сильнее совести. В Олекминском районе перед судом предстанет замруководителя ООО «Вертекс». Его обвиняют в крупном мошенничестве с деньгами, выделенными на строительство сельской школы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Еще в 2022 году фирма получила муниципальный контракт. Речь шла о возведении школы в селе Заречный. На счет компании упал солидный аванс - 8,3 миллиона рублей.

Вместо полноценной стройки люди увидели лишь коробку. Подрядчик успел кое-как возвести наружные и внутренние стены. На этом всё и закончилось. Рабочие ушли, техника затихла. Контракт расторгли в одностороннем порядке - школу к сроку не сдали.

Куда же делись бюджетные миллионы? По информации прокуратуры Якутии, большую часть денег бизнесмен потратил на свои нужды. Для маскировки часть суммы просто перегонялась на счета подконтрольных фирм. Платили будто бы за услуги, которых никто не оказывал.

Теперь мужчине придется ответить в суде. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело ушло в суд на рассмотрение. Статьи серьезные - мошенничество и легализация преступных доходов. Если мужчину признают виновным, он может отправиться в колонию на срок до 10 лет.

Напомним, в прошлом году произошел еще один скандал, связанный с контрактами. Бизнесмен из Верхоянского района получил из бюджета 4,4 миллиона рублей на ремонт школы искусств, но так его и не закончил. Зато подписал акты выполненных работ. Деньги ушли на его личные нужды. Мужчина возместил ущерб еще на этапе следствия, но наказания избежать не смог.

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