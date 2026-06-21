Ысыах Туймаады — 2026: Полная программа главного праздника Якутии в Ус Хатын Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ысыахе Туймаады — 2026 запланировано более 100 мероприятий, посвященных Году единства народов России и Году культуры в Республике Саха (Якутия).

Гостей праздника ждут традиционные обряды, национальные конкурсы, спортивные состязания, конные скачки и масштабные культурные программы. Организаторы подготовили насыщенную программу для жителей и гостей столицы.

Программа на 27 июня

Торжественное открытие Ысыаха Туймаады состоится в 11:30 на площадке «Тунах түһүлгэтэ». Именно здесь будет дан официальный старт двухдневному празднику.

В 14:00 начнется конкурс кузнечного мастерства «Бастыҥ саха быһаҕа», где мастера представят лучшие образцы традиционного ремесла.

Одним из главных событий дня станут «Игры Дыгына». В 15:00 сильнейшие боотуры Якутии начнут борьбу за звание абсолютного победителя национального многоборья.

Вечером зрителей ждут конные скачки на призы Главы Якутии. Заезды стартуют в 19:00 на ипподроме Ус Хатын.

Завершит программу первого дня конкурс красоты и таланта «Туймаада Куо – 2026», который начнется в 21:00.

Программа на 28 июня

Самым ожидаемым событием второго дня станет традиционная церемония встречи солнца «Күнү көрсүү сиэрэ-туома». Она начнется в 02:00 и соберет тысячи участников на большом осуохае.

В полдень продолжатся и завершатся финальные испытания «Игр Дыгына», где определится главный боотур праздника.

Торжественная церемония закрытия Ысыаха Туймаады и награждение победителей состоятся в 17:00 на центральной площадке праздника.

Ключевые события Ысыаха Туймаады — 2026

27 июня

11:30 — открытие праздника;

14:00 — конкурс кузнецов;

15:00 — старт «Игр Дыгына»;

19:00 — скачки на призы Главы Якутии;

21:00 — конкурс «Туймаада Куо – 2026».

28 июня

02:00 — встреча солнца и осуохай;

12:00 — финал «Игр Дыгына»;

17:00 — закрытие праздника.

Организаторы напоминают, что во время проведения Ысыаха в местности Ус Хатын возможны ограничения мобильного интернета. Гостям рекомендуется заранее сохранить программу мероприятий, схемы площадок и необходимые маршруты на мобильные устройства.

В этом году Ысыах Туймаады вновь объединит тысячи жителей и гостей республики, став площадкой для сохранения традиций, культурного обмена и празднования якутского национального наследия.

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