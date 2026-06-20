Стоматологический центр в праздничные дни работает по сокращенному графику Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав республики опубликовал график работы медучреждений в предстоящий выходной. Врачи будут вести прием, но время сократят. Травмпункты и скорая работают как обычно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

График работы участковых врачей в Якутии 22 июня 2026

В воскресенье, 22 июня, участковые врачи (терапевты, педиатры и врачи общей практики) будут вести прием с 09:00 до 15:00. Вызов на дом - также до 15:00. Перевязочные и процедурные кабинеты работают по графику конкретных учреждений. Единый контакт-центр доступен по номеру 122.

График работы травмпунктов в Якутии 22 июня 2026

Травматологические пункты принимают круглосуточно: детский - в Педиатрическом центре (Сергеляхское шоссе, 4), взрослый - на улице П. Алексеева, 64/1, а также на проспекте Михаила Николаева (с 08:00 до 20:00). Офтальмологическая больница на Свердлова оказывает неотложную помощь 24/7, с техническими перерывами. Стоматологический центр в праздничные дни работает по сокращенному графику, при острой боли можно обратиться.

График работы скорой помощи в Якутии 22 июня 2026

Скорая помощь доступна круглосуточно по номерам 03 и 103, а также через единую службу 112. Жителей просят заранее уточнять график у своих поликлиник и при необходимости планировать визит в указанные часы.