Медленно замерзали в -50: водителя, по вине которого погибло два человека и пострадали четверо, отправили в другую колонию в Якутии

Водитель признал вину и раскаялся Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд республики пересмотрел наказание для 23-летнего жителя Усть-Алданского района, который возил людей без лицензии и погубил двоих. Трагедия разыгралась в жуткий мороз под -47 градусов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Утром 27 декабря 2025 года в районе местности «Даркылах» на реке Лена, вне официальных ледовых переправ, автомобиль с шестью пассажирами провалился под лед. В салоне ехала малолетняя девочка - она погибла от удушья. Один из мужчин, выбравшись на берег примерно в 160 метрах от провала, скончался от сильнейшего переохлаждения. Еще четверо пассажиров получили обморожения пальцев рук и ног.

Водитель признал вину и раскаялся. Он рассказал, что купил машину в августе, но из-за трещины в стекле не прошел техосмотр. С сентября возил пассажиров из Якутска в Чурапчу за 2 тысячи рублей с человека, не имея ни лицензии, ни статуса ИП.

В апреле Якутский городской суд приговорил его к 5 годам колонии-поселения, но прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор из-за мягкости. Верховный суд Якутии изменил решение: теперь водитель отправится в колонию общего режима. С него также взыскали почти 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда. Остальные пункты приговора оставлены без изменений.