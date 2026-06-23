На Ысыах Туймаады-2026 в Якутске запустят специальные автобусы до Ус Хатын Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске на время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2026» 27 и 28 июня организуют специальные автобусные маршруты до местности Ус Хатын. Для гостей подготовлено три варианта проезда, два входа на территорию и бесплатные шаттлы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Добраться до места празднования можно по улице Дзержинского с выходом на Намский тракт, по улице 50 лет Советской Армии или через микрорайон Северный. На территории будут работать два входа: центральный «Аан Аартык» и второй вход «Илин Аартык» со стороны стоянки «Ипподром». На обоих входах гости смогут пройти священный обряд Алгыс.

На Ысыах Туймаады-2026 в Якутске запустят специальные автобусы до Ус Хатын Фото: Официальный канал Городской дорожно-транспортной службы ОА Якутска

На Ысыах Туймаады-2026 в Якутске запустят специальные автобусы до Ус Хатын Фото: Официальный канал Городской дорожно-транспортной службы ОА Якутска

Для удобства жителей запустят два автобусных маршрута с кондиционерами. №155 будет ходить от Медцентра до Ус Хатын и обратно с интервалом 10 минут днем и 20 минут ночью. №156 - от Автовокзала с интервалом 12-15 минут. Высадка и посадка пассажиров будет проходить на асфальтовой площадке, чтобы избежать заторов у центрального входа. Оттуда до входа будет курсировать бесплатный шаттл.

На Ысыах Туймаады-2026 в Якутске запустят специальные автобусы до Ус Хатын Фото: Официальный канал Городской дорожно-транспортной службы ОА Якутска

На Ысыах Туймаады-2026 в Якутске запустят специальные автобусы до Ус Хатын Фото: Официальный канал Городской дорожно-транспортной службы ОА Якутска

Стоимость проезда - 85 рублей при оплате картой и 95 рублей наличными. Дополнительные маршруты обеспечат комфортную и безопасную доставку гостей праздника.