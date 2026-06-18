Медведь устроил обход владений. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

Кажется, у обитателей национального парка «Ленские столбы» началась светская жизнь. Якутская тайга будто живет в режиме реалити-шоу. На этот раз скрытые камеры в лесу сняли по-настоящему «мимимишные» кадры. Госинспекторы поделились свежими фото обитателей парка.

Медведь с горящими глазами в темноте. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

Камере удалось снять бурого медведя. Косолапый явно не ожидал, что «папарацци» поджидают его в полной темноте. На кадре - истинный хозяин тайги, чьи глаза горят в инфракрасной вспышке, словно два лазерных луча. Фотоловушка сработала идеально, застав зверя врасплох во время ночного обхода владений.

Семейная пара лосей на открытом месте. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

А вот на следующих кадрах - семейная пара лосей, которая вышла на открытую местность. Сохатый и его спутница держались уверенно и абсолютно расслабленно - никакой суеты или страха перед камерой.

Волк проходит мимо камеры. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

Серый разбойник-волк пронесся мимо фотоловушки. Он мельком кинул взгляд в сторону камеры, но не заподозрил ничего необычного.

Одна сплошная скорость и щепотка наглости. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

И куда же без главной таежной егозы? Крошечная черная белка мелькнула в кадре, едва дав фотоловушке сделать более-менее четкий кадр.

Лось вернулся для одиночного кадра. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

В парке напоминают, что это не просто забавные фото для умиления. Каждый такой кадр - ценнейший материал. Сотрудники «Ленских столбов» скрупулезно пересчитывают всех обитателей по головам, изучают маршруты и привычки зверей. Так что мохнатые «модели» помогают сохранять хрупкий баланс заповедной земли, даже если они об этом не догадываются.

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