Дорога уходит из-под колес: Трасса «Колыма» превратилась в болото и топит фуры. Фото: ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Резкое потепление остановило движение на главной артерии Севера. Дальнобойщики застряли в грязевой ловушке. Рассказываем, что происходит на трассе, которую в народе уже называют «Дорогой костей», - в материале «КП» - Якутия».

СНЕГ, ВОДА И КАША ПОД КОЛЕСАМИ

Федеральная трасса Р-504 «Якутск - Магадан» регулярно появляется в сводке новостей. Здесь можно уйти под лед на переправе, застрять в пурге за сотню километров от жилья или просто исчезнуть без связи. Но сейчас дорога преподнесла новый сюрприз. На этот раз - грязевой. «Колыма» в прямом смысле начала уходить под землю.

Ситуация развивалась стремительно. Еще 11 июня на трассе шел снег. Но спустя всего несколько дней все резко изменилось: температура поползла вверх, снег превратился в воду, а грунт под колесами многотонных машин - в настоящее болото.

В зоне бедствия оказались сразу два региона - Якутия и Магаданская область. В сторону якутской Хандыги отдельные участки трассы стали практически непроходимыми. У поселка Артык дорогу и вовсе затопило водой так, что проехать невозможно.

А между поселками Герба и Омсукчан в Магаданской области около 10 фур намертво застряли в грязевой ловушке. Машины с продуктами, топливом и другими жизненно важными грузами буквально утонули в вязкой каше из грунта. Не вытащить. Не объехать. Водителям остается только ждать.

Дорога уходит из-под колес: Трасса «Колыма» превратилась в болото и топит фуры. Фото: ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Ранее прокуратура Чурапчинского района внесла представление директору Управления автомобильных дорог "Вилюй" за множественные факты наличия на участках дороги выбоин, просадок, повреждений асфальта и неровностей. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении.

МЕРЗЛОТА УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ

Почему так случилось? Виновата вечная мерзлота. Десятилетиями земля здесь держала форму за счет того, что была скована льдом. Теперь климат меняется, а резкое тепло делает свое дело. Верхний слой почвы оттаивает слишком быстро. Дорожное полотно теряет опору, проседает, трескается и превращается в непроходимую жижу. Трасса не выдерживает вес грузовиков и начинает «тонуть».

Местные жители бьют тревогу. Если срочно не начать ремонт и отсыпку проблемных участков, огромные территории могут остаться без нормального автомобильного сообщения. А иначе туда не попасть. Именно по «Колыме» завозят в отдаленные районы буквально все - от хлеба до бензина.

ТРЕВОЖНЫЙ ПРОГНОЗ

Прогнозы пока не радуют. В ближайшие дни синоптики прогнозируют до +20 градусов. Для обычного человека - повод радоваться лету, для дальнобойщика - готовиться к худшему. Таяние продолжится, воды станет больше, дорога поплывет еще сильнее. Размокшая трасса рискует превратиться в полноценную полосу препятствий длиной в сотни километров.

Пока застрявшие водители ждут помощи, а дорожные службы пытаются оценить масштаб бедствия, трасса в очередной раз напоминает о своей суровой природе.

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