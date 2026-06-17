Дорога уходит из-под колес: Трасса «Колыма» превратилась в болото и топит фуры

Резкое потепление остановило движение на главной артерии Севера. Дальнобойщики застряли в грязевой ловушке. Рассказываем, что происходит на трассе, которую в народе уже называют «Дорогой костей», - в материале «КП» - Якутия».
Федеральная трасса Р-504 «Якутск - Магадан» регулярно появляется в сводке новостей. Здесь можно уйти под лед на переправе, застрять в пурге за сотню километров от жилья или просто исчезнуть без связи. Но сейчас дорога преподнесла новый сюрприз. На этот раз - грязевой. «Колыма» в прямом смысле начала уходить под землю.
Ситуация развивалась стремительно. Еще 11 июня на трассе шел снег. Но спустя всего несколько дней все резко изменилось: температура поползла вверх, снег превратился в воду, а грунт под колесами многотонных машин - в настоящее болото.
В зоне бедствия оказались сразу два региона - Якутия и Магаданская область. В сторону якутской Хандыги отдельные участки трассы стали практически непроходимыми. У поселка Артык дорогу и вовсе затопило водой так, что проехать невозможно.
А между поселками Герба и Омсукчан в Магаданской области около 10 фур намертво застряли в грязевой ловушке. Машины с продуктами, топливом и другими жизненно важными грузами буквально утонули в вязкой каше из грунта. Не вытащить. Не объехать. Водителям остается только ждать.
Ранее прокуратура Чурапчинского района внесла представление директору Управления автомобильных дорог "Вилюй" за множественные факты наличия на участках дороги выбоин, просадок, повреждений асфальта и неровностей. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении.
Почему так случилось? Виновата вечная мерзлота. Десятилетиями земля здесь держала форму за счет того, что была скована льдом. Теперь климат меняется, а резкое тепло делает свое дело. Верхний слой почвы оттаивает слишком быстро. Дорожное полотно теряет опору, проседает, трескается и превращается в непроходимую жижу. Трасса не выдерживает вес грузовиков и начинает «тонуть».
Местные жители бьют тревогу. Если срочно не начать ремонт и отсыпку проблемных участков, огромные территории могут остаться без нормального автомобильного сообщения. А иначе туда не попасть. Именно по «Колыме» завозят в отдаленные районы буквально все - от хлеба до бензина.
Прогнозы пока не радуют. В ближайшие дни синоптики прогнозируют до +20 градусов. Для обычного человека - повод радоваться лету, для дальнобойщика - готовиться к худшему. Таяние продолжится, воды станет больше, дорога поплывет еще сильнее. Размокшая трасса рискует превратиться в полноценную полосу препятствий длиной в сотни километров.
Пока застрявшие водители ждут помощи, а дорожные службы пытаются оценить масштаб бедствия, трасса в очередной раз напоминает о своей суровой природе.
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Трасса на костях: Почему на «Колыме» заговорили о 100-летнем проклятии