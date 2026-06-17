Равные возможности: «Полиметалл» меняет жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья в Якутии

Фото: Пресс-служба компании «Полиметалл»

Поддержка детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Якутии - одно из приоритетных направлений социальной политики Якутского филиала горнодобывающей компании «Полиметалл». Компания реализует проекты, направленные на создание инклюзивной среды, реабилитацию, социализацию и обеспечение равных возможностей для людей с особыми потребностями.

Создание условий для полноценного развития детей с особыми образовательными потребностями - один из приоритетов социальной политики «Полиметалла» в Якутии.

«Сайын»: лето для развития

С 2024 года «Полиметалл» взял под свою опеку первый и пока единственный в Якутске инклюзивный летний лагерь «Сайын», где дети с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью учатся дружить, мечтать и побеждать - вместе. Для начала компания помогла закупить постельное белье, полотенца, одеяла, ортопедические матрацы, подушки, мебель для столовой и занятий, шкафчики для одежды. Благодаря этой поддержке летом 2025 года 140 ребят смогли отдохнуть в комфортных условиях и пройти важную школу социализации.

«ДРУГой мир. Создано детьми» - так называется уникальная программа лагеря, придуманная педагогами якутского Центра психолого-медико-социального сопровождения. Программа состоит из нескольких увлекательных блоков, включающих квест-игру, пластилинотерапию, игру по архетипам, тренинг личностного роста, развитие сенсорной интеграции.

Инклюзивный лагерь работает круглосуточно, и каждый час здесь наполнен смыслом. Творчество, тренинги, индивидуальные консультации, массаж - все это часть большой работы, которую ведут воспитатели, психологи, логопеды и энтузиасты-вожатые.

На этой неделе «Сайын» снова открыл двери - на этот раз для 40 мальчиков и девочек от 7 до 15 лет, среди которых и ребята с ОВЗ. За год благодаря помощи «Полиметалла» лагерь сильно изменился: новая мебель и оборудование для занятий, современная техника, уютный дизайн и интерьер.

Фото: Пресс-служба компании «Полиметалл»

Интерактивная магия Magium

Несколькими днями ранее в Якутске детский сад № 1 «Звездочка», работающий как Центр инклюзивной практики, получил интерактивный пол Magium - подарок от «Полиметалла». Данное образовательное учреждение посещают 160 детей с ОВЗ, в том числе с расстройствами аутистического спектра, нарушениями опорно двигательного аппарата, задержками психического и речевого развития.

Занятия в игровой форме в инклюзивном детском саду имеют фундаментальное значение, поскольку выступают универсальным языком, который помогает детям с разными образовательными потребностями взаимодействовать, развиваться и чувствовать себя равноправными участниками коллектива.

Интерактивный пол Magium - это мощный инструмент для детей с ОВЗ, помогающий решать комплекс коррекционно-развивающих задач. Обычный пол превращается в сенсорную платформу с помощью проекции и технологий дополненной реальности. Система реагирует на движения, рост ребенка, распознает цвет, форму и размер фигур, а также может взаимодействовать с речью.

С мая по ноябрь 2025 года в «Звездочке» была успешно проведена апробация данного оборудования. Эксперимент показал исключительную эффективность интерактивного пола в работе якутских педагогов - учителей-логопедов, учителей-дефектологов, психологов и тьюторов - и вызвал огромный интерес и положительные отклики у детей и их родителей.

Система сертифицирована, соответствует СанПиН и подходит для индивидуальных и групповых занятий. Администрация «Звездочки» благодарит «Полиметалл» за вклад в создание современной развивающей среды для воспитанников.

Путь к вершине

В Хандыгской средней школе Томпонского района реализован проект «Путь к вершине». Это самая большая школа в районе, здесь созданы современные условия реализации образовательных программ. В учебном заведении не прекращается работа по формированию комфортной и здоровьесберегающей среды, которая способствует адаптации учащихся.

На базе школы в свое время был открыт Центр по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, где особенные дети и их родители получают психологическую, логопедическую, творческую помощь.

Благодаря грантовому конкурсу «Полиметалла» удалось создать безбарьерную среду - отремонтировать центральный вход в школу и установить пандус. В рамках проекта также было приобретено специализированное оборудование: спортивный комплекс, мультиигровой центр «Мишень», занимательная дорожка, массажная и сенсорная дорожки, массажное кресло и другое.

В помощь доброму «Аисту»

Похожий проект «Полиметалл» поддержал и в Верхоянском районе. Здесь в селе Томтор Борулахского наслега работает семейная школа-лагерь «Аист» для помощи детям с ОВЗ и инвалидностью. Цель лагеря - повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации особенных детей через организацию совместного отдыха, творческого развития и обучения. Идея первого и пока единственного в Верхоянье лагеря победила в конкурсе социальных проектов компании и выиграла грант.

Выделенные «Полиметаллом» средства были направлены на улучшение, обновление материально-технической базы: на игровой площадке появились новые тренажеры, сооружения для игр и физических упражнений на свежем воздухе. Так как проект ориентирован на детей с ОВЗ и инвалидностью, здесь появились качели, горки, песочница, лабиринты. Площадка установлена с ограждением и поделена на два автономных комплекса, что важно для безопасности детей разных возрастов.

«Дьулуур» - стремись к победам!

Компания «Полиметалл» выступила партнером XV юбилейной спартакиады Якутии по адаптивным видам спорта «Дьулуур», которая пройдет с 16 по 19 июня в Якутске. В спартакиаде примут участие более 755 спортсменов, 80 тренеров и 76 сопровождающих из 22 муниципальных образований республики. Будет разыграно 106 комплектов медалей.

Традиционно спортсмены будут состязаться в таких дисциплинах, как волейбол сидя, голбол, легкая атлетика, шашки, настольный теннис, пулевая стрельба. Также предусмотрен новый вид - стрельба из традиционного лука.

Командные итоги будут подведены в трех группах, в зависимости от численности населения с ОВЗ в муниципальных образованиях: больше 2 тысяч инвалидов, менее 2 тысяч и до 1 тысячи. Отдельный зачет пройдет в пулевой стрельбе среди участников специальной военной операции. Шесть воинов СВО будут играть в волейбол сидя. Соревнования будут обслуживать 87 судей, помогать спортсменам вызвались 70 волонтеров.

Фото: Пресс-служба компании «Полиметалл»

Волонтерские и благотворительные инициативы

Доброй традицией стали волонтерские акции сотрудников «Полиметалла», которые они реализуют в сотрудничестве с единственной в Якутии библиотекой с патронажным обслуживанием «Книга 03». Ежегодно 1 июня волонтеры поздравляют тех, кто нуждается в чуде больше всех.

Библиотекари и горняки вместе с приглашенными аниматорами, иллюзионистами выезжают на дом к особенным детям. Выездной формат позволяет создать комфортную, безопасную среду для детей, которым трудно посещать публичные пространства.

Волшебство начинается с порога: привычная квартира превращается в импровизированную игровую студию. В этом году гвоздем программы стал конкурс на лучшего знатока любимых героев. Ведущие в ярких костюмах не только играли с детьми, но и загадывали загадки по книгам и мультфильмам.

Еще одна традиционная волонтерская акция «Полиметалла» называется «Мандарин». Сотрудники компании на собственные деньги покупают новогодние подарки детям-сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей, живущих в самых отдаленных и труднодоступных селах, исполняя их мечты.

Среди подшефных организаций Якутского филиала компании республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Капитоновский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени В. И. Кононова, временный приют для женщин с детьми, находящихся в социально опасном положении «Мать и дитя», Томпонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок», фонд поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Харысхал», Школа третьего возраста и др.

Комплексный подход

«Полиметалл» комплексно подходит к поддержке людей с ОВЗ, сочетая социальные проекты, инклюзивное трудоустройство, образовательные инициативы и волонтерскую деятельность.

- Мы верим, что предоставление дополнительных возможностей для улучшения качества жизни, общения и адаптации к социуму для людей с ОВЗ закрепляет позитивные примеры, вовлекает в такие процессы все больше жителей республики, - говорит директор Якутского филиала «Полиметалла» по социальной политике и региональным коммуникациям Татьяна Лебедева.