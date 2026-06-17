«Хочу сознаться в убийстве»: житель Вилюйска расправился с приятелем, а после сам позвонил в полицию

Мужчина нанес знакомому смертельный удар ножом в шею Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Вилюйске. 61-летний мужчина скончался от ранения в шею. Искать подозреваемого сотрудникам не пришлось – он сам позвонил в полицию и во всем сознался. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Двое приятелей 61 и 63 лет встретились 7 июня дома у одного из них. Мужчины выпили, когда между ними возник конфликт. Старший из компании схватил нож и ударил им оппонента в шею. Рана оказалась смертельной.

- От полученного ранения 61-летний житель села Усун скончался на месте происшествия, - уточнили в СУ СКР по Якутии.

Как позже признается нападавший, он напал на знакомого из-за резко возникшей неприязни. Что именно послужило мотивом, пока умалчивается.

Когда мужчина понял, что натворил, то решил сознаться в преступлении. Он сам вызвал полицию. К приезду сотрудников помочь пострадавшему уже было невозможно. Подозреваемого задержали на месте.

Следователь просил суд избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Требование показалось судье обоснованным, и он его удовлетворил. Теперь следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. В случае признания вины, якутянину грозит до 15 лет колонии.

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