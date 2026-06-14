Место памяти погибшим землякам появится в Нерюнгри

Мемориал героям СВО расположится в самом сердце Нерюнгри. Фото: администрация Нерюнгринского района

В Нерюнгри встал вопрос о создании комплекса в память о погибших участниках СВО. В администрации города идею поддержали и уже определили приблизительные сроки ее воплощения. Так, у жителей появится мемориал в память о погибших земляках, а позже и целый сквер. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В администрации Нерюнгринского района состоялось рабочее совещание, посвященное вопросу увековечивания памяти участников специальной военной операции. Инициативу проявил Комитет семей воинов Отечества, выступивший с предложением установить в городе памятник погибшим землякам и обустроить вокруг него полноценный сквер.

В обсуждении приняли участие все заинтересованные стороны. За одним столом собрались врио главы Нерюнгринского района Максим Терещенко, глава города Нерюнгри Илья Гудошник, сами участники СВО, представители Комитета семей воинов Отечества, а также члены районного общественного совета. Участники встречи рассмотрели предложения по месту расположения будущего сквера, возможные варианты визуализации памятника и ориентировочные сроки реализации проекта.

По итогам совещания достигнуты конкретные договоренности. Определен земельный участок. Город Нерюнгри готов предоставить под строительство сквера памяти территорию в самом центре - на перекрестке улиц Дружбы народов и Ленина. В перспективе предусмотрено расширение участка и обустройство места для проведения встреч и памятных мероприятий.

Вся работа будет выполняться сообща. Совместное участие примут обе администрации, общественные организации, взявшие на себя заботу об участниках СВО и их семьях, а также семьи бойцов и сами военнослужащие. Общими усилиями предстоит принять решение о внешнем облике памятника и концепции сквера.

Также определены сроки и источники финансирования. В текущем году будет разработан дизайн-проект. Сами средства на реализацию заложат в бюджет на 2027 год. При этом добровольные пожертвования от предприятий, организаций, бизнес-сообщества и простых граждан будут только приветствоваться.

Если по итогам разработки проекта потребуются суммы выше предварительно озвученных, работы проведут в два этапа - в 2027 и 2028 годах. На первом этапе установят памятник и обустроят подходы к нему, на втором проведут полное благоустройство всей территории.

Максим Терещенко подчеркнул, что такой подход всеми принят и одобрен, поскольку никто не мог остаться равнодушным. Создание сквера и памятника станет не только данью уважения погибшим героям, но и местом, где родные, близкие, бойцы и все неравнодушные жители смогут собираться для проведения памятных акций и встреч. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа и организационный комитет, сопредседателями которого станут врио главы района Максим Терещенко и глава города Илья Гудошник.

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