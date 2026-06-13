Обряд встречи солнца начнется в два часа ночи. Фото: администрация Якутска

Главный летний праздник неумолимо приближается. Уже утверждена программа основных мероприятий Ысыаха Туймаады – 2026 в Якутии. В этом году празднование в местности Ус Хатын будет особенным - оно посвящено Году единства народов России и Году культуры в Республике Саха. «КП» - Якутия» публикует расписание Ысыаха Туймаады на 27 и 28 июня.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ЫСЫАХА ТУЙМААДЫ НА 27-28 ИЮНЯ В ЯКУТИИ

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая объединит сакральные традиции и спортивный азарт. Праздник Ысыах Туймаады - 2026 официально стартует в субботу утром, но самые зрелищные события развернутся ближе к вечеру.

Главные мероприятия 27 июня:

- 09:00 – Сакральное начало. Обряд очищения и благословения гостей «Дьөһөгөй Айыы арчыта». Площадка № 1 «Арчы түһүлгэтэ».

- 11:00 – Официальное открытие. Торжественная церемония на площадке № 3 «Тунах түһүлгэтэ», где объявят Ысыах Туймаады-2026 открытым.

- 14:00 – Сила слова и металла. Одновременно стартуют конкурс сказителей осуохая (площадка № 4) и фестиваль кузнецов «Утум уус» (площадка № 17).

- 15:00 – Мода и мускулы. Конкурс национальной одежды «Туймаада ыһыаҕын – мааны таҥаһа» на площадке № 20 и начало спортивных состязаний «Игры Дыгына» (площадка № 3).

- 19:00 – Адреналин. Конные скачки на призы Главы РС(Я) на ипподроме имени И.С. Свинобоева.

- 21:00 – Красота по-якутски. Финал конкурса «Туймаада куо — 2026» на площадке «Эдэр ыччат түһүлгэтэ».

Расписание Ысыаха Туймаады на 28 июня 2026:

- 02:00 – Кульминация года. Священная церемония встречи Солнца «Күнү көрсүү» на площадке № 2.

- 12:00 – Развязка. Финальные схватки «Игр Дыгына».

- 17:00 – Торжественное закрытие и награждение победителей.

- 18:00 – Завершающий аккорд. Национальные конные состязания на призы главы Якутска (ипподром).

ЧЕМ УДИВИТ КОНКУРС «ТУЙМААДА КУО» И ФЕСТИВАЛЬ КУЗНЕЦОВ

Национальный праздник Ысыах 2026 в Якутии - это не только спорт и хороводы, но и демонстрация культурного кода. В этом году программа особо богата на эстетику и мастерство.

Если вы устали от шума на главной арене, обязательно загляните на площадку № 17 «Кудай Бахсы». Здесь 27 июня в 14:00 развернется республиканский фестиваль кузнечного мастерства «Утум уус». Звон металла и магия огня напомнят о древнем статусе кузнеца, равном шаману. Это отличная возможность увидеть, как рождаются знаменитые якутские ножи, и прикоснуться к традициям предков.

А ближе к вечеру субботы модный бомонд переместится на «Кымыс кырдала» (площадка № 20). Здесь пройдет конкурс «Туймаада ыһыаҕын – мааны таҥаһа», где дизайнеры покажут современное прочтение национального костюма. Ну а изюминкой ночи станет конкурс «ТУЙМААДА КУО - 2026». Борьба за звание самой красивой и талантливой девушки начнется в 21:00.

ОБРЯД ВСТРЕЧИ СОЛНЦА В УС ХАТЫНЕ 28 ИЮНЯ

Сердце Ысыаха Туймаады – 2026 забьется в два часа ночи 28 июня. Именно в это время на священной площадке «Күнү көрсүү түһүлгэтэ» начнется таинство под названием «Күнү көрсүү сиэрэ-туома».

Сотни людей, взявшись за руки, закружат гигантский осуохай, встречая первые лучи солнца. Считается, что именно в этот момент можно зарядиться энергией на весь год.

А после бессонной ночи самые стойкие возвращаются на площадку № 3, чтобы увидеть финал «Игр Дыгына» и дождаться торжественного закрытия праздника в 17:00.

Программа празднования Ысыаха в Якутии 2026 обещает быть насыщенной. Приезжайте в Ус Хатын всей семьей, чтобы стать частью большого единения народов и культур.

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