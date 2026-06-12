Завысила ущерб в 20 раз и почти проиграла: потерявшая лошадей из-за бездомных собак жительница Якутии сама оказалась виновата в случившемся

Владелица двух кобыл потребовала с администрации наслега компенсацию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии суд разбирал необычное дело: владелица двух кобыл потребовала с администрации наслега компенсацию за животных, которых загрызли бродячие собаки. Женщина лишилась двух двухлеток - одну нашли мертвой у коровника 13 февраля 2023 года, другую - возле свай 18 июня. Общая рыночная стоимость туш составила 225 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Истица также требовала упущенную выгоду - 3,3 миллиона рублей. Она подсчитала, что кобылы могли бы дожить до 25 лет и принести 44 жеребенка по 75 тысяч рублей каждый. Однако суд счел эти расчеты слишком предположительными.

В полиции установили, что собаки были бездомными, а администрация наслега отвечает за их отлов. Но выяснилось, что одну кобылу сначала обездвижил укус жеребца, а вторая паслась в неположенном месте. Поэтому суд разделил вину: за гибель у коровника чиновники заплатили полную стоимость - 105 тысяч рублей, а за второе животное - лишь половину от 120 тысяч, то есть 60 тысяч.

«Истец как собственник обязана была обеспечить сохранность скота и не допускать его безнадзорного нахождения на территории, не являющейся пастбищем», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Якутии.

Администрация и владелица лошадей подали апелляции, но Верховный суд Якутии оставил решение в силе.