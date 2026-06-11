Путь к вершине мастерства: на предприятии «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» подвели итоги локального этапа конкурса «Лучший по профессии»

Фото: Предоставлено ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

На предприятии «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в НК «Роснефть») определили лидеров локального этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии», который прошел на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении. 42 нефтяника стали призерами локального этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии - 2026», из них 14 человек представят ТЮНГД в финале смотра. Теперь перед победителями стоит ответственная задача - подготовиться к корпоративному финалу, чтобы достойно представить предприятие и побороться за места на пьедестале почета.

Проверка знаний и умений

Смотр-конкурс начался торжественно: к конкурсантам обратился первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер Артем Демочкин. Он пожелал участникам удачи и подчеркнул, что «Лучший по профессии» - это не гонка за наградами.

- Для опытных специалистов это возможность подтвердить свою компетентность, а для молодых - возможность увидеть векторы роста, - добавил он.

Впервые за время проведения локального этапа смотра был поднят флаг с символикой конкурса. Честь выполнить этот ритуал выпала Александру Петровскому, который в финале конкурса «Лучший по профессии - 2025» набрал наибольшее количество баллов среди работников предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

В течение трех конкурсных дней 30 членов жюри оценивали претендентов на победу по ряду критериев. Среди них - уровень знаний в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, соблюдение правил охраны труда, а также умение применять эти знания на практике, соблюдение порядка действий при выполнении рабочей операции.

По традиции первым испытанием стала теория. Участники ответили на 45 вопросов по своей профессии и еще на 15 - по производственной безопасности и охране труда и окружающей среды. Затем стартовала самая зрелищная и драматичная часть смотра - практика. Нефтяникам предстояло выполнить предложенную рабочую операцию. Казалось бы - привычное дело, но был ряд условий: конкурсант должен комментировать каждое свое действие и уложиться во временные рамки. И все это под пристальным взором экспертов.

Цель - пьедестал почета

По итогам двух туров жюри определило призеров в 12 номинациях. Все они получили заслуженные награды, а победители - еще и право выступить в финале смотра-конкурса, где соберутся лучшие специалисты Роснефти со всей России. Одним из лидеров стал оператор обезвоживающей и обессоливающей установок цеха подготовки и перекачки нефти Александр Бут. Эта победа на локальном этапе стала в карьере нефтяника юбилейной - пятой.

- У меня большой профессиональный и соревновательный опыт, поэтому готовиться к смотру было несложно, - делится Александр. - Просматривал свои старые записи, проходил тестовые испытания в системе «ОЛИМПОКС», после смен отрабатывал возможные практические задания.

На практике Александру и его товарищам по номинации нужно было заменить манометр, выполнить подготовку и пуск насосного агрегата.

- В нашей номинации была самая высокая конкуренция: за победу боролись восемь человек. Даже новички показали себя хорошо. Чем сильнее соперники, тем приятнее выиграть, - отмечает Александр Бут. - В финале мне не удавалось попасть на пьедестал почета. В этом году хочется войти в тройку лидеров. Сделаю для этого все возможное.

Каким бы ни был результат, участники смотра-конкурса уверены: подобные мероприятия дают хороший опыт, новые знания, уверенность в себе и стремление развиваться в профессии.