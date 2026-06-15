Улететь в столицу, на Дальний Восток или в Питер станет гораздо проще Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиаперевозчики радуют жителей республики увеличением количества рейсов на популярных направлениях. Теперь улететь в столицу, на Дальний Восток или в Питер станет гораздо проще. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Расписание самолетов из Якутска в Москву с 8 июля до 31 августа 2026

С 8 июля по 31 августа «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в Москву. Вместо шести рейсов в неделю будет целых девять. Самолеты будут летать каждый день, за исключением воскресенья.

Расписание самолетов из Якутска в Новосибирск с 15 июня до 3 сентября 2026

S7 Airlines с 15 июня по 3 сентября запускает четыре рейса в неделю в Новосибирск - по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Расписание самолетов из Якутска во Владивостока с 29 июня до 31 августа 2026

А с 29 июня до конца августа введут ежедневные полеты во Владивосток (кроме субботы), а по понедельникам будет выполняться два рейса.

Расписание самолетов из Якутска в Санкт-Петербург со 2 июля до 27 августа 2026

Авиакомпания «Якутия» тоже не отстает. Со 2 июля по 27 августа добавила третий рейс в Санкт-Петербург - летать будут по вторникам, четвергам и пятницам.

Расписание самолетов из Якутска в Благовещенск с 15 июня до 14 сентября 2026

Также запущены дополнительные чартеры в Благовещенск. Дополнительный чартерный рейс будет запущен с 15 июня по 14 сентября, а регулярные перелеты состоятся с 21 июня по 30 августа.

Расписание самолетов из Якутска в Улан-Удэ с 6 июня до 31 августа 2026

Кроме того, запущены и регулярные перелеты в Улан-Удэ по субботам с 6 июня до 31 августа. Путешественникам советуют планировать маршруты заранее, ведь количество мест на популярных направлениях разбирают быстро.