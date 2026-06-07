Как построить связь в горах: история ИТ-инженера Нежданинского месторождения

Фото: Иван РУМЯНЦЕВ

Иван Румянцев родом из Якутии. Здесь он вырос, учился в Москве и Якутске в сфере информационных технологий. Как многие молодые специалисты, в начале карьеры думал о том, где сможет применить свои знания по-настоящему. Ответ оказался ближе, чем казалось: современная промышленность Севера все больше нуждается в высококвалифицированных инженерах, программистах и специалистах по цифровым системам.

На Нежданинское золоторудное месторождение Иван впервые приехал в 2008 году. Тогда рудник разрабатывала компания «Полюс». Для молодого специалиста это была первая вахта. После нее были и сомнения, не скрывает Иван. Он проработал здесь 5 лет, до консервации предприятия. Когда в 2017 году началось освоение месторождения «Полиметаллом», Ивана снова позвали на Нежданку. Он вернулся и фактически оказался среди тех, кто создавал новое предприятие почти с нуля:

- В 2017 году я приехал сюда буквально с пятью серверами под мышкой. Это было первое за долгое время серьезное обновление инфраструктуры. Чистый воздух, невероятная природа, горы и крепкий коллектив. Благодаря этому быстро втянулся в работу и привык к месту.

Постепенно молодой специалист осваивал специфику работы на отдаленном промышленном объекте, где каждая технологическая мелочь может оказаться критически важной. Строительство Нежданинского ГОКа стало для многих настоящей школой профессиональной закалки:

- Бывали ситуации, когда нужно было срочно решать проблему в час ночи или в 4 часа утра. Например, завис сетевой коммутатор - подключаешься, разбираешься, восстанавливаешь работу системы.

По словам Ивана, на вахте никто не работает от звонка до звонка:

- Люди здесь действительно увлечены своим делом. Каждый понимает, что от его работы зависит общий результат.

Наблюдая за коллегами, Румянцев, который теперь уже возглавляет отдел информационных технологий и связи ГОК «Нежданинский», формировал собственный профессиональный подход. Именно тогда, говорит он, пришло понимание ответственности руководителя и его личного примера.

Зачем производству стабильная связь?

Сегодня инфраструктура предприятия работает устойчиво и без авралов. Это итог нескольких лет интенсивной работы. Одним из ключевых проектов стала развертка частной беспроводной сети LTE на территории рудника. Она была запущена в 2021 году и стала одним из первых подобных решений в России.

- Даже операторы связи тогда во многом учились вместе с нами, - вспоминает Иван.

Перед запуском он вместе с коллегами проходил обучение в Москве у производителя телекоммуникационного оборудования: изучал архитектуру сети и принципы ее функционирования.

Сегодня главная задача отдела ИТ - обеспечить устойчивую работу всей непроизводственной инфраструктуры предприятия: рабочих мест сотрудников, серверов, систем хранения данных и корпоративных сервисов. В удаленных условиях надежность должна быть избыточной, поэтому всегда есть резервные серверы, запасные блоки питания и комплектующие.

- На первый взгляд может показаться, что работа ИТ-специалистов на руднике - это просто компьютеры и техника. На деле от стабильной связи зависит практически весь производственный процесс, - уточняет Иван.

Нежданинский горно-обогатительный комбинат. Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Полиметалл»

Современный горно-обогатительный комбинат - это сложная система, где каждую минуту циркулируют огромные массивы данных. Лаборатории передают результаты анализа золотоносной породы, геологи отправляют данные разведки, технологи контролируют параметры процессов обогащения, инженеры отслеживают работу оборудования. Все эти данные должны быстро и без сбоев передаваться между подразделениями предприятия, а также в офисы компании в Якутске и Санкт-Петербурге. Именно поэтому инфраструктура строится с большим запасом прочности.

При этом работа специалистов ИТ на Нежданинском месторождении - это не только серверные комнаты и кабели. Нередко приходилось решать инженерные задачи прямо в полевых условиях. Например, базовая станция мобильной связи на карьере была установлена на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Чем выше стоит станция, тем лучше распространяется сигнал. Но со временем появилась новая проблема: карьер постепенно углублялся, и сигнал перестал доходить до его нижних горизонтов. Пришлось искать решение совместно с операторами связи:

- Мы вынесли антенну ближе к борту карьера. Кабельный лоток прокладывали прямо в снегу. Вспомнилось, как здесь же много лет назад мы разматывали от АТС катушку кабеля длиной 1,5 километра, чтобы провести телефон в штольню.

Семейные связи

Нежданинское месторождение находится в одном из самых удаленных районов Якутии. До ближайшей автотрассы около 100 километров, до населенных пунктов - почти 200, до Якутска - порядка 700. В таких условиях связь становится не просто удобством, а обязательной частью производственной жизни.

- Нежданка - это большое пятно 4G на карте сотового покрытия. Здесь работают МТС и «Мегафон». А вокруг связь полностью отсутствует, - подчеркивает Иван Румянцев.

Значение связи на месторождении, конечно, не ограничивается производством. На Нежданинском месторождении одновременно работают порядка тысячи человек. Многие приезжают на вахту из разных районов Якутии и других регионов страны. После смены они возвращаются в вахтовый поселок, звонят родным, пишут сообщения, общаются с близкими.

- Для человека на вахте очень важно чувствовать связь с домом. Когда знаешь, что у родных все в порядке, работаешь гораздо спокойнее, - уверен Иван.

Поэтому развитие телекоммуникационной инфраструктуры напрямую влияет и на бытовой комфорт сотрудников, а значит, и на производительность труда. Сейчас на предприятии готовится запуск широкополосного Wi-Fi для сотрудников. Подключиться можно будет после простой СМС-регистрации. Это далеко не мелочь, потому что на самом деле такие вещи сильно меняют жизнь на вахте, убежден Иван.

Но так было не всегда. Раньше доступ в сеть обеспечивался благодаря коллективному спутниковому каналу - медленному и нестабильному:

- Раньше продавались специальные карточки связи: стираешь защитный слой, звонишь на номер доступа и пополняешь баланс. Была даже переговорная будка - почти как в советские годы. Сегодня ситуация кардинально изменилась. До ГОКа проложена оптическая линия связи. Разумеется, уровень развития связи здесь несопоставим с крупными городами - для операторов это слишком удаленная территория. Но они идут нам навстречу, постепенно модернизируют оборудование, увеличивают пропускную способность и уменьшают задержки сигнала.

Особенности вахты

- Конечно, у меня самого когда-то были стереотипы о вахтовой работе, - признается Иван. - Казалось, что это очень тяжело, что ты практически отрезан от мира. Но когда приехал, сильно удивился: комфортное общежитие, вкусно и много кормят, интересные рабочие задачи.

С тех пор все, кто обращается к Ивану с вопросами о вахте, слышат одно: не бойтесь. Современные требования уже другие: ответственные работодатели вкладываются в обеспечение хороших условий труда и развитие работников.

Иван категорически отвергает миф об интеллектуальном застое на вахте:

- Специалист работает не в вакууме: контактирует с кураторами из Якутска или Санкт-Петербурга. Руководство из Якутска всегда подсказывает, делится опытом. Профессионал не может не развиваться, не стремиться к новому. Недавно вот в Якутске прошел семинар по радиосвязи.

На Нежданинском отличные бытовые условия: есть спортзал с современными тренажерами, комнаты отдыха, библиотека, мини-маркет и кулинария, новая баня-сауна. Все в шаговой доступности, по теплому переходу из общежития. В прошлом году отремонтировали административно-бытовой комплекс по дизайн-проекту.

- Раньше приезжал на вахту на 3 месяца, было довольно сложно. В 2021 году родилась дочка. С женой и дочкой во время вахты общался по видеосвязи. У меня даже есть коллаж со скриншотами, где дочке 1 месяц, 1 год и так далее, - вспоминает Иван.

Неожиданно, но собеседник отмечает, что основной плюс вахты - то, что она укрепляет семью:

- Как ни парадоксально, периоды отсутствия дома укрепляют отношения супругов. На расстоянии скучаешь, ценишь друг друга, меняешь отношение к бытовым моментам и относишься к ним намного проще. Это не только мое мнение - коллеги так же считают. И при этом через какое-то время начинает тянуть обратно на вахту.