Одна минута стоила жизни: пропавшего трехлетнего ребенка нашли мертвым в Якутии

Спасатели и односельчане делали все возможное Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мирнинском районе Якутии трагедия: найдено тело трехлетнего мальчика, который пропал днем 6 июня. Ребенок находился во дворе дома в селе Арылах вместе с родителем. Взрослые отвлеклись буквально на минуту, и малыш исчез. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Следы вели к реке Ботуобуйа. Сообщение о пропаже поступило в ЕДДС в 17:14. На поиски поднялись все жители села, работала моторная лодка, позже выехали четыре водолаза.

Поздно вечером, в 23:20, местные жители нашли тело ребенка в четырех километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега. Водолазы, которые уже выехали на поиски, вернулись на место постоянной дислокации.

Спасатели и односельчане делали все возможное, но счет шел на минуты, а густые якутские сумерки осложняли работу. Как сообщили в оперативных службах, происшествие находилось на контроле Службы спасения. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.

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