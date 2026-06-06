Спасатели продолжают поиски потерявшегося малыша Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

6 июня в небольшом селе Арылах Мирнинского района выдалось неспокойным. Никто и подумать не мог, что обычный вечер обернется бедой, которая поднимет на ноги всю округу. Вот уже несколько часов десятки людей прочесывают берег и окрестности, всматриваясь в воду и просматривая береговую линию. Счет идет на минуты.

Время неумолимо. На часах - 22:00. Как стало известно «КП», новостей, которых все так ждут, пока нет. В густых якутских сумерках, сменяющих короткий день, продолжается отчаянная борьба за жизнь трехлетнего мальчика.

Напомним, тревожный звонок разорвал тишину Единой дежурно-диспетчерской службы в 17:14. В селе Арылах исчез ребенок. Малыш был во дворе собственного дома вместе с родителями. Взрослые отвлеклись буквально на минуту, но ее хватило, чтобы мальчик исчез.

Больше всего спасателей и волонтеров пугает одна-единственная зацепка: следы малыша ведут прямо к реке Ботуобуйа. Именно эта ниточка сейчас является основной и заставляет сердца местных жителей сжиматься от страха.

Как только разнеслась весть о пропавшем, жители села Арылах вышли на поиски. Несмотря на то, что солнце уже давно село, люди до сих пор прочесывают берег, заглядывают в каждый куст, зовут по имени.

Пока было светло, по реке курсировала лодка спасателей, но следов мальчика не нашли. Сейчас на место выехали четыре водолаза, старший группы Алексей Белин. Ситуация находится на контроле Службы спасения.

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