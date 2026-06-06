Ей пророчили вылет на первой неделе: чем закончились «Пацанки» для финалистки из Якутии Лидии Орловой

Финалистка реалити сейчас готовит к выходу свою песню. Фото: соцсети

Самый откровенный и тяжелый сезон реалити «Новые пацанки. Девоньки» на телеканале «Пятница!» подошел к концу. Зрители, затаив дыхание, следили за судьбами девушек, которых жизнь проверяла на прочность буквально с пеленок. Среди тех, кто дошел до финала и запомнился своей искренностью, оказалась 21-летняя Лидия Орлова из Олекминска. Девушка не завоевала главный приз, заняв четвертое место, но именно ее история стала одной из самых обсуждаемых. Как признается сама Лидия, она и не рассчитывала оказаться в шаге от победы, а главная битва за себя у нее еще впереди. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Лидия родилась и выросла в Якутии. Картинка суровой, но прекрасной северной природы резко контрастирует с тем, что творилось в ее семье. Мать страдала алкоголизмом, и вместе с отцом они регулярно избивали девочку. Но самый чудовищный удар судьба нанесла, когда Лиде было всего семь. Девочка стала жертвой домогательств со стороны двоюродного брата. Самое горькое в этой истории - неверие самого близкого человека.

- Я пыталась рассказать о насилии маме, но она не верила, - вспоминает Лидия.

Вместо любви и защиты девочка видела только агрессию и безразличие. В 11 лет ее вместе с сестрами изъяли из семьи, лишив мать родительских прав. Но детская психика к тому моменту уже была сломана. Приют не стал спасением. накопленная ярость вылилась в драки, грубость и, как следствие, в попытки заглушить душевную боль алкоголем.

- Из-за стресса у меня появилась алкогольная зависимость — я пью каждый день и не могу остановиться. Когда я пьяна, то лезу в драки и не контролирую себя, - откровенничала участница. Но даже за этими словами скрывался не эпатаж, а отчаянный крик о помощи, который годами никто не слышал.

Попадание в «Школу леди» для Лидии стало последней надеждой разорвать порочный круг. Еще перед стартом проекта. Она говорила, что ей нужны люди рядом, которые ее поддержат и укажут правильный путь.

ФИНАЛ БЕЗ ЗОЛОТА, НО С НАДЕЖДОЙ

На проекте Лидия попала на «черный» факультет и быстро завоевала симпатии зрителей своей прямотой и нежеланием играть на камеру. Однако путь до финала не был гладким. По словам инсайдеров, еще в начале сезона Лидия за кадром порывалась покинуть шоу, не веря в свои силы до конца. Ближе к середине проекта девушка эмоционально «сдулась», так и не проявив лидерских качеств в полную силу, что в итоге отдалило ее от золотой брошки.

В финале, который состоялся 4 мая, Лидия Орлова заняла четвертое место. Победительницей стала Валерия Усачева, забравшая главный приз в миллион рублей. Но для зрителей и самой Лидии этот финал поражением не стал. Девушка призналась, что вообще не рассчитывала оказаться в решающей четверке.

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ

Сейчас Лидия смотрит в будущее с оптимизмом. Она доказала, что способна бороться с демонами прошлого и не намерена останавливаться. Сразу после финала девушка вышла на связь с подписчиками, чтобы поблагодарить за поддержку и анонсировать новые планы.

- Вот и прошел этот большой путь преображения себя и своего внутреннего мира! Спасибо школе «Пацанок» за этот классный опыт, - написала Лидия в соцсетях. - Спасибо учителям, редакторам и девочкам, что были со мной в самые трудные и лучшие моменты. Вы стали для меня огромной семьей. Дальше - больше, дорогие друзья, жизнь только началась, впереди работа над собой и выход моей авторской песни!

Лидия не опускает руки. Проигрыш в финале для нее - не клеймо, а мотивация двигаться вперед. Остается только пожелать удачи девушке с железным характером, которая наконец-то начала жить так, как она сама этого хочет.

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