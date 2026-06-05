Опасные «игры» привели к изоляции: якутского подростка отправили в закрытый центр после серии писем с угрозами

Суд приговорил подростка к месяцу в закрытом учреждении Фото: Ольга ЮШКОВА.

Якутский городской суд вынес решение в отношении подростка, который в течение двух лет «терроризировал» городские службы. За рассылки писем с угрозами парня на месяц отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Цель - не столько изолировать, сколько провести коррекцию поведения, пока школьник не натворил непоправимых бед. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С ноября 2023-го по февраль 2025 года подросток устроил настоящий спам-террор. Действовал он без особых технических ухищрений. Для рассылки ложных сообщений о минировании использовалась платная интернет-платформа. Сервис сам предлагал пользователю на выбор готовый текст угрозы и список потенциальных адресатов. Оставалось только нажать кнопку.

География писем ограничилась одним регионом. Одно из сообщений о готовящемся теракте ушло на электронную почту его собственной школы. При этом классный руководитель характеризует парня с положительной стороны. О его проделках никто не догадывался. Второе письмо предназначалось администрации главы и правительства Республики Саха.

Всего правоохранителям удалось задокументировать четыре эпизода. Каждый из них квалифицировали по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». При этом подросток на момент рассылок не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Дела прекратили, но без последствий не обошлось. Школьника поставили на профилактический учет в ПДН как лицо, совершившее общественно опасное деяние.

Семья и сам подросток были против того, чтобы его отправляли в закрытый центр. На первый взгляд, им было чем возразить. Мать - на хорошем счету, работает, ни разу не привлекалась к ответственности. В школе сына характеризуют нормально, живут они в приличных условиях. Обычная семья, ничего подозрительного.

Но полиция подала иск и настояла, чтобы подростка изолировали. Прокурор и инспектор по делам несовершеннолетних это требование поддержали. Суд также встал на сторону правоохранителей, посчитав, что парень может снова взяться за старое. Более того, свободное нахождение дома вредит самому ребенку, его развитию и безопасности.

Поэтому подростка на месяц поместили в закрытое учреждение. Там с ним будут работать специалисты - приводить поведение в норму, заниматься воспитанием. Все это, как подчеркнул суд, делается и ради самого подростка, и ради окружающих.

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