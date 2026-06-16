Теплые сердца растопили якутский холод: молодожены из Республики Саха скажут друг другу «Да!» на главном фестивале в Москве

Михаил Дарбасов и Елизавета Николаева сейчас живут и работают в Сургуте Фото предоставлено организаторами

Влюбленные из Республики Саха готовятся скрепить свои сердца в национальном центре «Россия» в День семьи, любви и верности. Они не побоялись расстояний и сурового климата, чтобы представить родной регион на всероссийском уровне. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Михаил Дарбасов и Елизавета Николаева - уроженцы Якутии, сейчас живут и работают в Сургуте. Елизавета - специалист отдела кадров, Михаил - начальник технологического отдела.

«Мы родом из Якутии, где в семьях ценят сплоченность, уважение к старшим, гостеприимство и теплые семейные встречи, несмотря на большие расстояния и суровый северный климат», - признаются будущие супруги.

Эти ценности они и планируют передать своим будущим детям.

История любви началась в июле 2024 года на соревнованиях по стендовой стрельбе, где оба работали судьями. Сейчас пара обожает экспериментировать на кухне - готовят и традиционные якутские блюда, и экзотику разных стран. Они мечтают перебраться поближе к природе, завести небольшое хозяйство и открыть свое дело.

Торжественная церемония пройдет 8 июля в Москве. В тот же день по всей стране зажгут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России». А 9 июля для новобрачных устроят лекции, концерты и «Хоровод. Свадьба» - символ единства и крепких уз. Михаил и Елизавета станут одними из более чем 100 пар, которые начнут семейную жизнь с яркого и важного события.