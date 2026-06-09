Приставил пистолет к голове: мужчина открыл стрельбу по водителю, а после угнал его машину в Якутске

Пассажир с пистолетом прострелил ногу водителю Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

40-летний житель Якутска устроил среди ночи настоящий вестерн. Вооружившись пистолетом и обрезом, он открыл огонь по водителю, который его подвозил. Раненый мужчина выпрыгнул из авто, а его пассажир пересел на водительское сиденье и умчался в неизвестном направлении. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ночь на 28 февраля 2026 года. Улица Лермонтова. В салон «Тойоты Виц» садится мужчина. Казалось бы, обычный попутчик, но от него разит спиртным. Разговор с водителем у пьяного пассажира явно не задался. Тогда в ход пошел «убедительный» аргумент. Сначала попутчик достал пистолет «П-М17Т», а следом и обрез охотничьего ружья 16-го калибра.

Водитель оказался в ловушке. Чтобы произвести впечатление и сломить всякое желание сопротивляться, налетчик выстрелил в воздух. Затем ледяные стволы уперлись водителю прямо в голову и туловище. Угрозы убийством звучали так, что сомнений не оставалось - этот человек готов нажать на спуск.

Под дулом оружия водитель медленно проезжал один дом за другим, пока его попутчик не стал сыпать угрозами убийства. Одна секунда, и пассажир, казалось, перешел от слов к делу. Он без предупреждения выстрелил, пуля прошла рядом с водителем. Следующий выстрел пришелся уже точно в цель - в правую ногу мужчины.

Понимая, что следующая пуля может стать последней, раненый водитель выпрыгнул из собственной машины. Нападавший перебрался за руль и скрылся в сторону микрорайона Марха, оставив раненого хозяина авто на улице.

Утром угнанную «Тойоту» остановил инспектор ДПС. За рулем сидел тот самый любитель пострелять. Медицинское освидетельствование подтвердило то, что было очевидно и без экспертизы, - мужчина был пьян. Выяснилась и другая неприятная деталь. Ранее его уже наказывали за вождение в нетрезвом виде, но выводов он не сделал. Теперь к угону добавилась статья за повторное пьяное вождение.

Потерпевший, к счастью, выжил. Врачи диагностировали у него рану мягких тканей бедра. Хотя травма и заживает до трех недель, медики квалифицировали ее как легкий вред здоровью.

Следователи собрали доказательную базу. Действия задержанного квалифицировали по статье за угон с насилием и угрозой жизни. Сейчас 40-летний якутянин находится под стражей и ждет суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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