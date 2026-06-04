Врачи боролись за маленькую жизнь в реанимации: мать и сын серьезно отравились шаурмой в Якутске

Проверка выявила в киоске 21 нарушение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске суд приостановил работу киоска с шаурмой на 90 суток после того, как продукция отправила мать с сыном в больницу. Вечером 18 мая 2026 года женщина купила шаурму по дороге домой, и вскоре обоим стало плохо. Ребенка с сильной рвотой доставили в больницу, где он провел пять дней, из них два - в реанимации. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проверка Роспотребнадзора выявила в киоске 21 грубейшее нарушение. Пищевые продукты и сырье поступали без маркировки и документов, а само блюдо готовили без технологических карт. В помещении царила антисанитария: застарелые пятна, грязь на стенах и полу, не было отдельных зон для обработки разных видов сырья. Для мытья рук персонала, инвентаря и овощей использовалась одна и та же раковина. Вода не соответствовала нормам, отсутствовали дезинфицирующие средства для посуды.

У индивидуального предпринимателя не нашлось медицинской книжки сотрудника, договоров на вывоз мусора и дератизацию, а также журналов учета температуры. Суд учел, что пострадал малолетний ребенок, который лежал в реанимации. Защитник признала вину и попросила не закрывать точку, чтобы не страдали работники, но суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток с 21 мая 2026 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.