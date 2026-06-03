На Яне и Колыме сохраняются высокие уровни воды Фото: МЧС Якутии

В Якутии продолжается активная фаза ледохода. Спасатели работают круглосуточно, используют беспилотники для мониторинга. На реке Лене ледоход идет в Булунском районе: за сутки он сместился на 130 километров. Уровень воды у Кюсюра составляет 1714 см при критических 3150 см - пока некритично. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На Колыме в Нижнеколымском районе ледоход продолжается. У Зырянки уровень воды составляет 810 см при критических 850 см. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка подтоплена на 100%, но воздушное сообщение не нарушено - стыковочные рейсы ходят через Среднеколымск по средам и субботам. В Верхнеколымске подтоплены 26 приусадебных участков, жилые дома не затронуты. На Яне в Усть-Янском районе уровень у Усть-Янска достиг 1015 см при критических 1023 см. Подтоплен 51 приусадебный участок, жилых домов нет. Вскрытие реки у Нижнеянска ожидается в ближайшие 1-2 дня.

На Индигирке ледоход идет в Абыйском районе Фото: МЧС Якутии

На Индигирке ледоход идет в Абыйском районе, у Чокурдаха уровень 684 см (критический 913 см). На Алдане, напротив, спад воды - пониженные участки освобождаются, подтоплений дворов нет, комиссии подсчитывают ущерб.

«На Яне и Колыме сохраняются высокие уровни воды. Там работают оперативные группы. Спасатели укрепляют берега, помогают людям и ведут профилактику», - рассказал глава ГУ МЧС по Якутии Павел Гарин.

Жителей просят следить только за официальными оповещениями и соблюдать меры предосторожности.