«Полиметалл» и библиотека «Книга-03» подарили сказку особенным детям

Каждый ребенок стал главным героем праздника. Фото: Предоставлено пресс-службой «Полиметалла»

В День защиты детей, 1 июня, единственная в Якутии библиотека с патронажным обслуживанием «Книга 03» традиционно поздравила тех, кто нуждается в чуде больше всех. Благодаря поддержке горнодобывающей компании «Полиметалл» состоялся выездной праздник для особенных детей - теплый, душевный и наполненный настоящей радостью.

Библиотекари совместно с волонтерами - сотрудниками Якутского филиала «Полиметалла» и приглашенными аниматорами традиционно подготовили праздничное мероприятие для юных читателей.

- Выездной формат позволил создать комфортную, безопасную среду для детей, которым иногда трудно посещать публичные пространства. Мы приехали к ним, чтобы каждый ребенок почувствовал себя главным героем праздника, - говорит библиотекарь Агафья Иванова.

Волшебство началось с порога: привычная квартира превратилась в импровизированную игровую студию. В гости к ребятам вместе с сотрудниками библиотеки и «Полиметалла» пришли профессиональные аниматоры - не просто «развлекатели», а настоящие проводники в мир литературы.

Гвоздем программы стал конкурс на лучшего знатока любимых героев. Ведущие в ярких костюмах не только играли с детьми, но и загадывали загадки по книгам и мультфильмам.

Было удивительно видеть, как ребята, которые порой стеснительны в повседневном общении, называли имена сказочных персонажей, цитировали любимые фразы мультгероев и с замиранием сердца слушали отрывки из добрых книг.

- Провести праздник такого уровня на выезде - задача не из легких и требующая больших вложений. Но когда цель велика, находятся и те, кто готов поддержать. Мы хотим сказать особое спасибо за то, что Якутский филиал «Полиметалла» постоянно откликается на наши просьбы. Этот выездной праздник - далеко не первый. Каждый раз, когда мы обращаемся к промышленникам с идеей или просьбой, встречаем понимание, оперативность и искреннее желание помочь, - отмечает Агафья Иванова.

В гости к ребятам пришли любимые персонажи. Фото: Предоставлено пресс-службой «Полиметалла»

Ведущий юрисконсульт Якутского филиала «Полиметалла» Александр Павлов узнал о волонтерской акции из сообщения в корпоративном чате и сразу же принял решение участвовать.

- Мероприятие прошло замечательно. Особенно запомнилась работа аниматора - очень заряженной и активной девушки. Также было приятно оказать посильную помощь и подарить светлые эмоции детям с особенностями развития. Реакция детей на праздник - бесценна, - поделился Александр.

По его словам, такие мероприятия важны, поскольку таким образом компания проявляет свою социальную ответственность и формирует позитивный имидж:

- Кроме того, это просто правильное и доброе дело - помощь семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Обязательно буду принимать участие в подобных акциях и дальше.

Специалист отдела персонала компании «Сахавольфрам» Михаил Семенов верит, что внимание и поддержка важны любому ребенку:

- Хочу, чтобы в этот праздник дети почувствовали себя нужными и защищенными. Мероприятие прошло легко и позитивно, понравился подход к работе коллег из библиотеки и аниматоров. Но главное - дети и их родители остались довольны.

По его мнению, такие мероприятия помогают детям социализироваться, расширять круг общения и чувствовать себя частью общества, также меняют общественное мнение, разрушают стереотипы и учат толерантности, делая среду более открытой. Михаил, как и Александр, готов продолжать принимать участие в таких волонтерских акциях.