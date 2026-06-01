Министерство культуры Якутии опубликовало полный график проведения национальных праздников Ысыах в 2026 году. Главное торжество республики Ысыах Туймаады состоится 27-28 июня в местности Ус Хатын в Якутске. Также 4-5 июля в селе Кобяй Кобяйского улуса пройдет республиканский Ысыах Олонхо. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Первыми праздник встретят 12 июня в Алданском и Нерюнгринском районах. Затем 19 июня - в Усть-Алданском улусе, а 19-20 июня - в Вилюйском.

Основная волна торжеств намечена на 20-21 июня. Ысыах в эти дни пройдет в Абыйском, Булунском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском, Томпонском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском и Чурапчинском улусах.

21 июня праздник отметят еще в 15 районах, включая Амгинский, Аллаиховский, Анабарский, Верхнеколымский, Жиганский, Ленский, Мирнинский, Момский, Намский, Нижнеколымский, Усть-Янский, Хангаласский и Эвено Бытантайский улусы.

Завершат череду торжеств 24-25 июня Верхневилюйский улус, 25 июня - Горный улус, а 27 июня - Оленекский эвенкийский национальный район. Жителей и гостей республики приглашают присоединиться к древнему празднику встречи лета с традиционными обрядами, хороводами осуохай, соревнованиями и национальной кухней.