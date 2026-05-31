Речные перевозки в Якутии в июне 2026 года начнутся с 1 числа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Речные перевозки в Якутии в июне 2026 года начнутся с 1 числа - первыми на линию выйдут скоростные суда по маршруту Якутск – Олекминск. Всего в навигацию-2026 по социально значимым водным артериям (Лена, Алдан, Яна) пассажиров будут возить несколько перевозчиков: ПАО «ЛОРП», ООО «ДТК», ИП Титов и другие. Главное изменение - вместо «Ленатурфлота» скоростной флот теперь управляется ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

НАЧАЛО СКОРОСТНЫХ РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ЯКУТИИ В ИЮНЕ 2026 ГОДА

Чтобы не запутаться в датах, «КП» публикует график начала речных перевозок в Якутии в 2026 году на скоростном водном транспорте:

- Якутск – Олекминск - 1 июня;

- Белькачи – Томмот - 7 июня;

- Усть-Куйга – Нижнеянск - 15 июня;

- Якутск – Чейе-Терде - 9 июня (предварительно);

- Чейе-Терде – Чериктей - 3 июня;

- Якутск – Сангар - 9 июня;

- Ленск – Олекминск - 4 июня (предварительно).

По маршруту Якутск – Кюсюр скоростные катера пойдут во второй половине июня, а до Тикси - ориентировочно 2 июля.

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ

Главная новость для всех, кто ждал речных путешествий: в эту навигацию речные перевозки в Якутии в июне 2026 года будут субсидироваться сразу по семи скоростным линиям:

- Якутск – Олекминск;

- Якутск – Сангар;

- Ленск – Олекминск;

- Усть-Куйга – Нижнеянск;

- Якутск – Чейе-Терде;

- Томмот – Белькачи;

- Чейе-Терде – Чериктей.

Важно: на двух направлениях (Якутск – Олекминск и Ленск – Олекминск) льготный билет дадут только местным жителям - по прописке в Олекминском или Ленском районе. Остальным - полный тариф.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Посадочные талоны появились в продаже с 30 мая. Купить их можно тремя способами: на сайте Главного агентства речного сообщения, в кассах речного и прямо на борту судна у перевозчика. Расписание может меняться, поэтому уточнять его лучше на сайте ГАРС.

Госкомцен Якутии утвердил предельный тариф, и он вырос в среднем на 15% по сравнению с 2025 годом. Например, проехать по воде из Якутска в Олекминск теперь стоит максимум 10 973 рубля, а год назад стоимость билета составляла 9 530 рублей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru