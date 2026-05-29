Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционные жалобы отца и сына, осужденных за использование рабского труда в Нюрбинском районе. Суд первой инстанции приговорил их к реальным срокам лишения свободы за то, что они удерживали двух мужчин в нечеловеческих условиях, применяли насилие и не платили за работу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что с 4 марта по 2 апреля 2025 года в селе Кюндяде отец и сын незаконно использовали труд двух потерпевших - 1971 и 1994 годов рождения. Мужчин заманили на ферму обещанием достойной зарплаты, но на деле превратили в рабов. Один из потерпевших сидел на цепи в неотапливаемой бане, а затем в коровнике.

«Для принуждения к труду и устрашения его систематически избивали: наносили удары руками, ногами, использовали веревку и резиновую дубинку. Более того, мужчину приковывали наручниками и цепью к стойлу», - сообщили в прокуратуре Якутии.

В результате у 54-летнего мужчины диагностировали многочисленные переломы ребер и грудной клетки. Второго потерпевшего также избивали и угрожали охотничьим ружьем. Работали они без выходных и оплаты, медицинской помощи не получали.

Нюрбинский районный суд 10 марта 2026 года приговорил 32-летнего сына к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима, а 68-летнего отца - к 3 годам колонии. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Суд также взыскал с них 300 тысяч рублей в пользу 54-летнего потерпевшего. Отец и сын пытались обжаловать приговор, настаивая, что их оговорили. Верховный суд республики снизил наказание сыну на один месяц из-за процессуальной ошибки, но в остальном оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу. Преступление было пресечено 2 апреля 2025 года после того, как 31-летний потерпевший обратился за помощью к полиции.