Изрезала руки и вонзила нож в грудь: женщина посчитала слишком суровым наказание за убийство знакомого в Якутии

Жительница Верхневилюйского района не смогла оспорить приговор за убийство Фото: Прокуратура Якутии.

Верховный суд Якутии поставил точку в деле об убийстве, которое произошло около года назад. 33-летняя уроженка Верхневилюйского района отправится в колонию общего режима на семь лет за смерть знакомого. Судебная коллегия, согласившись с доводами прокуратуры, отклонила апелляцию защиты и оставила в силе обвинительный приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных. Осужденная до последнего цеплялась за надежду выйти на свободу, не соглашаясь со стороной обвинения, но доказательства против нее оказались неумолимы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия случилась в ночь на 5 июля 2025 года. Как установило следствие, женщина со своим знакомым встретились, чтобы выпить. Однако мирное застолье быстро переросло в ссору. Конфликт достиг такого накала, что женщина схватилась за нож.

В ярости она набросилась на своего знакомого, нанеся ему как минимум два удара по рукам. Эти раны, вероятно, были попыткой жертвы защититься от внезапной атаки. Но роковым стал удар, направленный прямо в сердце: лезвие вонзилось в переднюю поверхность грудной клетки мужчины. Травма оказалась несовместимой с жизнью, пострадавший скончался.

Когда на место приехали медики, мужчина был уже мертв Фото: Прокуратура Якутии.

Несмотря на тяжесть содеянного и собранную доказательную базу, подсудимая свою вину в убийстве не признала в полном объеме. Сторона защиты пыталась оспорить назначенное наказание, подав апелляционную жалобу. Однако суд апелляционной инстанции, тщательно изучив материалы дела и выслушав мнение прокурора, не нашел повода для изменения наказания.

- Суд признал законным приговор, которым 33-летняя женщина осуждена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Якутии.

Приговор вступил в силу.

