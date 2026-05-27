Прорыв дамбы в селе Эжанцы: спасатели готовы эвакуировать жителей. Фото: Служба спасения Якутии

Спасатели Службы спасения Якутии несут круглосуточное дежурство в селе Чагда Алданского района и селе Эжанцы Усть-Майского района. 27 мая в 20:48 в Эжанцах произошел прорыв дамбы. Причина - резкое повышение уровня воды в реке. Спасатели совместно с местной администрацией проводят оповещение населения о возможной угрозе подтопления. Специалисты готовы эвакуировать людей в пункты временного размещения (ПВР), если вода начнет заливать придомовые территории. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Как сообщил старший группы спасателей Айсен Кириллин, скот удалось отогнать в безопасное место накануне. На данный момент поступил сигнал о частичном подтоплении одной дворовой территории. Спасатели провели подворовый обход потенциально опасных зон, беседуют с людьми и просят незамедлительно обращаться за помощью. Все население предупреждено, в том числе через мессенджеры.

Глава Эжанского наслега Александр Миндаев отметил, что в прошлом году также фиксировался прорыв дамбы, тогда были подтоплены 10 дворовых территорий. В этом году площадь прорыва меньше, чем в прошлогодний период. Угрозы подтопления жилых домов на данный момент нет.

В селе развернуты 2 пункта временного размещения на базе зданий клуба и детского сада. Каждый ПВР рассчитан на 30 мест. Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики предоставило из материального резерва необходимое оснащение для пунктов временного размещения и продукты питания. В случае ухудшения обстановки жители будут незамедлительно эвакуированы.

27 мая оперативная группа провела облет над рекой Алдан на вертолете МЧС России для мониторинга паводковой ситуации. По результатам облета состоялось совещание. Ситуация остается на контроле правительства республики.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru